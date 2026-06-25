雲林唯一普發現金3600元的林內鄉 今公告發放時程和領取方式

雲林縣唯一全民普發生活慰助金3600元的林內鄉公所，相關領取辦法和時程今天出爐，預計7月27日分三階段包括指定地點、公所領取或匯款方式發放，凡今年3月31日前設籍林內鄉並於5月27日前未遷出或除戶者均可領取，估計約有1萬6千人受惠，公所提醒符合資格民眾於期限內完成領取。

因應國際物價上漲，在各鄉鎮財政普遍喊窮情形下，林內鄉公所於上月間，提出全民普發3千元生活慰助金構想，因鄉長劉姿言將有意爭取連任，普發現金曾一度引發外界議論。不過相關的自治條例草案，上月間獲鄉代會審議通過。

甚至多數代表認為鄉庫現有4.1億元，只發3千元不符比例，甚至有人提案加碼發放6千或1萬元，但最終決議每人發3600元，議案正式通過，成為雲林縣首個普發現金鄉鎮。

林內鄉公所根據戶政單位提供今年3月底全鄉設籍人口數約1萬6200多人，每人發放3600元，共編列5800多萬元預算。並於今天公告生活慰助金發放的時間及資格，公所指出，發放對象須在3月31日之前，設籍林內，且在5月27日前未遷出或死亡除戶者；另在3月31日前出生的新生兒，在領取前完成戶籍登記。

未來發放時間將分3階段實施，第一階段7月27日至8月9日在各村指定時間及地點發放、第二階段8月10日至9月9日上班時間內至林內公所領取、第三階段9月14日至12月31日受理紙本申請匯款或領取支票。

林內公所指出，第一、第二階段都是領取現金，第三階段則匯款及支票，請民眾攜帶身分證、印章依規定時間前往領取，委託領取只開放配偶及二等親內家屬，各村發放時間及地點，可上林內鄉公所官網查詢。