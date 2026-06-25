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星耀攜手口湖復育椬梧樹 把民主先驅李萬居椬梧故鄉樹「種回來」

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
星耀號召企業志工投入「種下一棵樹，為未來留下一片綠」植樹活動，種下200株椬梧木，象徵邁向生態整合的重要里程碑。記者蔡維斌／翻攝
星耀號召企業志工投入「種下一棵樹，為未來留下一片綠」植樹活動，種下200株椬梧木，象徵邁向生態整合的重要里程碑。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣口湖鄉椬梧地區地名源於當地早年廣為種植的椬梧樹，該樹種具耐風、耐鹽及耐旱等特性，分布於沿海地區防風林帶，隨環境變遷逐漸消失，星耀能源投控以「種下一棵樹，為未來留下一片綠」結合當地社區發展協會，種植200株椬梧樹苗進行復育，期能藉以改善生態環境，找回居民的歷史和生活記憶。

星耀公司人員昨天下午和梧南村長李清南、湖口村長吳麗花與梧南社區發展協會總幹事蔡孟泓等人共同種下椬梧樹苗，象徵復育行動啟航；後續將持續養護，逐步恢復沿海綠色覆蓋，強化生態棲地功能，更把椬梧聚落的生活記憶找回來。

從地名到樹名「椬梧樹」承載地方記憶，當地耆老指出，椬梧木為西部沿海原生樹種，具耐風耐鹽、抗旱特性，早年當地防風林和村落廣植椬梧樹，「椬梧村」因而得名。椬梧現分為梧南和梧北兩村，人才輩出，也是台灣民主先驅李萬居的故里。

隨著極端氣候、地層下陷、海水倒灌造成環境變遷，椬梧樹逐漸消失，如今口湖正處於生態復育與環境永續的示範場域。星耀公司也透過濕地保育、生態復育與造林行動三階段攜手地方轉型。

星耀指出，為提升復育成效，特委由中興大學漢將農業生技團隊，歷時3年建立穩定育苗機制，導入耐鹽、耐浸水特性的微生物技術，強化樹苗根系適應力。不僅將可大大提升椬梧木存活率，也建立標準化、可複製的復育流程，為未來擴展至其他劣化土地的生態復育建立具體的路徑。

「從一棵樹開始，落實企業永續承諾」星耀指出，復育行動從椬梧出發，不僅把地名「種回來」，未來從推動能源轉型到生態復育，將持續攜手政府、學界與跨域夥伴，共同為地方導入正向影響力，開創新的環保永續動能。

星耀公司副總蔡政良（左起）、梧南村長李清南、湖口村長吳麗花與梧南社區發展協會總幹事蔡孟泓等人共同種下椬梧樹苗，正式啟動復育行動。記者蔡維斌／翻攝
星耀公司副總蔡政良（左起）、梧南村長李清南、湖口村長吳麗花與梧南社區發展協會總幹事蔡孟泓等人共同種下椬梧樹苗，正式啟動復育行動。記者蔡維斌／翻攝

星耀公司副總蔡政良（左起）、梧南村長李清南、湖口村長吳麗花與梧南社區發展協會總幹事蔡孟泓等人共同種下椬梧樹苗，正式啟動復育行動。記者蔡維斌／翻攝
星耀公司副總蔡政良（左起）、梧南村長李清南、湖口村長吳麗花與梧南社區發展協會總幹事蔡孟泓等人共同種下椬梧樹苗，正式啟動復育行動。記者蔡維斌／翻攝

星耀公司在雲林口湖梧椬地區展開植樹復育行動，號召企業志工栽種原生樹種「椬梧木」。記者蔡維斌／翻攝
星耀公司在雲林口湖梧椬地區展開植樹復育行動，號召企業志工栽種原生樹種「椬梧木」。記者蔡維斌／翻攝

雲林 復育

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