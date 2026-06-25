高齡駕駛急換照塞爆！台南議會要求37區完成一站式服務

交通部推動70歲以上高齡駕駛換照新制，台南市符合換照資格者約9.5萬人，近期不少長者湧入監理站辦理換照，因體檢及受理量能不足，出現排隊人潮，甚至有民眾當天抽不到號碼牌，必須隔天再跑一趟。台南市議會今天召開專案報告，要求市府加速推動37區一站式換照服務，並由各區衛生所即日起開放體檢，協助長者就近辦理。

交通局長王銘德表示，截至6月底已完成6月及7月應換照對象通知，共寄發1萬2585件，目前已有約2000多人完成換照，占通知人數18.7%。有長者反映已滿70歲半年仍未收到通知，加上換照需完成體檢及2小時交通安全教育課程，而全市合作院所僅15處，日前南區一站式服務就吸引約200人前往體檢，顯示體檢量能已成民眾最關心問題。

交通局指出，新制設有兩年緩衝期，70歲以上長者並非一到齡即失去駕照效力，而是在兩年內完成體格檢查及交通安全教育課程即可換照，期間持原駕照上路不會被視為無照駕駛，呼籲民眾依通知時程辦理，不必急著搶辦。

目前市府與監理單位合作推動一站式服務，整合體檢、課程及換照流程，已在新營、玉井、南化、楠西、北區及南區等6區辦理，7月將擴及鹽水、左鎮及山上區，其餘28區也正陸續規劃中。

衛生局長李翠鳳表示，目前合作醫療院所包括12家診所及3家醫院，每月可提供約1萬2000人次體檢服務，搭配37區衛生所約7000人次量能，每月總服務量超過2萬人次，高於推估的8000人次需求。

不過，多位議員認為問題不在總量，而是區域分配不均，合作院所不足導致部分地區民眾集中搶辦。議員要求市府與監理單位協調，在人口密集區增設合作診所及體檢據點，並善用活動中心、區公所及社區據點開辦交通安全教育課程，同時爭取補助減輕長者體檢費用負擔。

會議最後達成7點結論，加速完成37區一站式換照服務、增設各區體檢據點、增加教育課程場次、製作懶人包、請市長錄音利用垃圾車廣播加強宣傳，評估將衛生局行動醫院納入一站式換照服務。

交通部高齡換照新制上路，台南市南區衛生所日前湧入爆滿高齡長者前往體檢，議員批未做好配套，服務量能不足。圖／市議員林美燕提供

台南市衛生局長李翠鳳說明全市有15家合作醫療院所加上37區衛生所，整體健檢量能是足夠的，但會依議員建議提供更便利服務。記者吳淑玲／攝影