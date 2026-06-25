快訊

雨還沒下完！北部暫入降雨空檔 中南部下午嚴防強降雨

台股良性修正成房市唯一解藥？李同榮模擬「1好2壞3情境」 曝止跌關鍵

國小有髮型魔咒？老師一見「阿志頭」就頭痛 媽媽曝經驗：皮到不行

聽新聞
0:00 / 0:00

阿里山塔山步道施工封閉至明年6月 眠月線必經路段9月先開放通行

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
阿里山國家森林遊樂區塔山步道0K至2K通往眠月線路段7月至8月施工改善，預計9月1日開放通行。圖／嘉義分署提供
阿里山國家森林遊樂區塔山步道0K至2K通往眠月線路段7月至8月施工改善，預計9月1日開放通行。圖／嘉義分署提供

阿里山國家森林遊樂區塔山步道全線整修，7月1日起封閉至明年6月底，但因塔山步道0公里至2公里是前往眠月線主要通行路徑，許多登山者擔心受影響。林業及自然保育署嘉義分署今天表示，將採分段施工，塔山步道前半段9月1日前可開放通行，其餘路段仍封閉至明年6月底。

嘉義分署表示，塔山步道全長約3.5公里，因步道設施老舊，需辦理改善工程，考量施工期間須搬運機具及材料，原規畫全線封閉施工1年，但因0公里至2公里路段與眠月線共線，是許多山友前往眠月線及台灣一葉蘭自然保留區的必經路段，經評估後決定調整施工規畫。

嘉義分署指出，塔山步道0公里至2公里將自7月1日起施工，預計8月底前完成改善工程，9月1日開放通行，讓山友能盡早恢復使用。至於塔山步道2公里至3.5公里路段，因不屬於眠月線主要通行範圍，仍將維持封閉施工至明年6月底，並視施工情形滾動調整開放期程。

嘉義分署表示，為配合施工及確保作業安全，暫停受理7月1日至8月31日期間由阿里山端進入台灣一葉蘭自然保留區申請；施工期間若有登山需求之民眾，可申請由南投溪頭端進入，並採原路折返方式進出。9月1日起一葉蘭自然保留區阿里山端開放進入，7月4日起恢復受理申請。

台灣一葉蘭自然保留區7月1日至8月31日期間無法由阿里山端進入，但仍可由溪頭端申請進入。圖／嘉義分署提供
台灣一葉蘭自然保留區7月1日至8月31日期間無法由阿里山端進入，但仍可由溪頭端申請進入。圖／嘉義分署提供

台灣一葉蘭自然保留區7月1日至8月31日期間無法由阿里山端進入，但仍可由溪頭端申請進入。圖／嘉義分署提供
台灣一葉蘭自然保留區7月1日至8月31日期間無法由阿里山端進入，但仍可由溪頭端申請進入。圖／嘉義分署提供

阿里山 眠月線 嘉義

延伸閱讀

阿里山林鐵水山線二號橋改善工程 獲農建獎特優

迎接今年登山季！富士山7月開山倒數 山梨新設避難掩體因應火山噴發

雪霸國家公園甄訓第7期保育志工共30名 7月1日起開放報名

基隆通明街山坡崩塌毀車 立委林沛祥協調中央處置防再崩

相關新聞

台南AI天眼監控升級！揪出134件露天燃燒 開罰逾200萬

為減少露天燃燒影響空氣品質並守護城市觀光形象，南市環保局去年氣陸續於麻豆、安南、南區、關廟、歸仁及西港等露天燃燒好發熱區建置空汙AI自動偵測辨識系統，透過追蹤輔導，大幅降低相同地點再發生率。今年再升級系統軟硬體設備，讓AI智慧監控系統能看得更遠、更清楚、更準確，讓露天燃燒違規行為無所遁形。

慕夏真跡首度登台南 156件經典作品亮相台南國家美術館

台南國家美術館籌備處與慕夏基金會合作，推出「新藝境：慕夏百年經典特展」，集結156件捷克藝術大師阿爾豐斯．慕夏（Alphonse Mucha）真跡經典作品，26日起至9月30日展出，今由台南市長黃偉哲、文化部次長李靜慧等人主持開幕儀式，見證這場國際級藝術盛事。

高齡駕駛急換照塞爆！台南議會要求37區完成一站式服務

交通部推動70歲以上高齡駕駛換照新制，台南市符合換照資格者約9.5萬人，近期不少長者湧入監理站辦理換照，因體檢及受理量能不足，出現排隊人潮，甚至有民眾當天抽不到號碼牌，必須隔天再跑一趟。台南市議會今天召開專案報告，要求市府加速推動37區一站式換照服務，並由各區衛生所即日起開放體檢，協助長者就近辦理。

阿里山塔山步道施工封閉至明年6月 眠月線必經路段9月先開放通行

阿里山國家森林遊樂區塔山步道全線整修，7月1日起封閉至明年6月底，但因塔山步道0公里至2公里是前往眠月線主要通行路徑，許多登山者擔心受影響。林業及自然保育署嘉義分署今天表示，將採分段施工，塔山步道前半段9月1日前可開放通行，其餘路段仍封閉至明年6月底。

影／故宮南院水舞燈光秀登場 國寶文物化身光影躍上至善湖

國立故宮博物院南部院區夏季盛事「2026水舞燈光展演」今天起盛大登場，昨晚預演吸引許多人朝聖，結合水舞、水幕投影、雷射、燈光設計與音樂敘事，將故宮院藏文物轉化為戶外沉浸式體驗，同時也打造夜間湖畔漫步光影環境，每周一停演，預計展出至8月30日。

南市山區發展現轉機 玉峰攔河堰拍板朝縮編推動

台南山區發展迎來重要契機；玉峰攔河堰集水區將由第一級環境敏感地區調整為第二級環境敏感地區，朝縮編方向推動，今年第四季將完成相關作業。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。