阿里山塔山步道施工封閉至明年6月 眠月線必經路段9月先開放通行

阿里山國家森林遊樂區塔山步道全線整修，7月1日起封閉至明年6月底，但因塔山步道0公里至2公里是前往眠月線主要通行路徑，許多登山者擔心受影響。林業及自然保育署嘉義分署今天表示，將採分段施工，塔山步道前半段9月1日前可開放通行，其餘路段仍封閉至明年6月底。

嘉義分署表示，塔山步道全長約3.5公里，因步道設施老舊，需辦理改善工程，考量施工期間須搬運機具及材料，原規畫全線封閉施工1年，但因0公里至2公里路段與眠月線共線，是許多山友前往眠月線及台灣一葉蘭自然保留區的必經路段，經評估後決定調整施工規畫。

嘉義分署指出，塔山步道0公里至2公里將自7月1日起施工，預計8月底前完成改善工程，9月1日開放通行，讓山友能盡早恢復使用。至於塔山步道2公里至3.5公里路段，因不屬於眠月線主要通行範圍，仍將維持封閉施工至明年6月底，並視施工情形滾動調整開放期程。

嘉義分署表示，為配合施工及確保作業安全，暫停受理7月1日至8月31日期間由阿里山端進入台灣一葉蘭自然保留區申請；施工期間若有登山需求之民眾，可申請由南投溪頭端進入，並採原路折返方式進出。9月1日起一葉蘭自然保留區阿里山端開放進入，7月4日起恢復受理申請。

台灣一葉蘭自然保留區7月1日至8月31日期間無法由阿里山端進入，但仍可由溪頭端申請進入。圖／嘉義分署提供