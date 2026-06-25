影／故宮南院水舞燈光秀登場 國寶文物化身光影躍上至善湖

國立故宮博物院南部院區夏季盛事「2026水舞燈光展演」今天起盛大登場，昨晚預演吸引許多人朝聖，結合水舞、水幕投影、雷射、燈光設計與音樂敘事，將故宮院藏文物轉化為戶外沉浸式體驗，同時也打造夜間湖畔漫步光影環境，每周一停演，預計展出至8月30日。

故宮南院指出，展演場域位於故宮南院至善湖及臨水廣場，結合環湖步道與至美橋，打造採「弧圓共構」全景式展演，可從不同角度環繞式觀賞。日間與夜間皆有不同節目安排，日間水舞以多層次水柱編排與立體交錯與音樂節奏，在陽光映照下展現流動光譜與節奏美感。

夜間展演以故宮院藏文物為靈感，展示青花瓷經典紋樣與器形，透過藍白光影詮釋器物之美，也將書法筆勢與筆順化為光影節奏，並以光影圖案呈現亞洲織品圖樣；另外，人氣國寶IP主角「小翠」也登台，透過雷射動畫與水幕設計，邀請觀眾走入放大版國寶世界。

故宮南院水舞展演今起至8月30日，每天下午4時30分至晚間9時30分，每小時4場、每場約8分鐘，周一停演。日間水舞6、7月時間為下午4時30分至晚間7時，8月調整為下午4時30分至6時30分；夜間水舞6、7月自晚間7時至9時30分，8月則提前於晚間6時30分開始演出至9時30分。

故宮南院表示，情人節期間8月15日至23日推出限定節目，透過水幕投影及雷射動畫，搭配音樂及律動水舞，打造粉紅與暖白色浪漫光影。園區也新增夜間光環境設計，由臨水廣場、水岸舞臺沿著環湖步道上至美橋，設置暖白燈帶與球形插地燈，營造溫潤湖畔光廊。

故宮南院夏季水舞燈光秀今天登場，園區打造夜間漫步光影環境。圖／故宮南院提供

故宮南院夏季水舞燈光秀今天登場，水幕雷射打造沉浸式夜遊體驗，將持續展至8月30日。圖／故宮南院提供