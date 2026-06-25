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南市山區發展現轉機 玉峰攔河堰拍板朝縮編推動

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
立委郭國文服務處今邀中央相關單位舉行政策座談會，宣布玉峰攔河堰集水區管制範圍降為二級，將朝縮編方向推動，兼顧水資源管理、水土保持與地方建設需求。記者謝進盛／翻攝
立委郭國文服務處今邀中央相關單位舉行政策座談會，宣布玉峰攔河堰集水區管制範圍降為二級，將朝縮編方向推動，兼顧水資源管理、水土保持與地方建設需求。記者謝進盛／翻攝

台南山區發展迎來重要契機；玉峰攔河堰集水區將由第一級環境敏感地區調整為第二級環境敏感地區，朝縮編方向推動，今年第四季將完成相關作業。

立委郭國文與台南市山區議員候選人賴懋慶，今在玉井區公所邀集經濟部水利署、台灣自來水公司、國土管理署及南市府召開座談會，會後宣布上述訊息。

郭國文說，過去20多年來，玉峰攔河堰肩負台南家用公共給水的重要任務，依全國區域計畫規定列屬第一級環境敏感地區。然隨著南科持續發展，山上淨水場預計於今年7月底竣工，未來將專供南科台南園區產業用水，玉峰攔河堰供水標的也將由「供家用及公共給水」調整為「非供家用及公共給水」。

郭國文表示，過去限制集水區範圍近400平方公里，涵蓋楠西、玉井、南化、左鎮、山上及大內等地區，多年來地方希望在兼顧水資源保護前提下，讓管理制度能符合實際需求，如今隨著供水功能調整，管理制度終於有機會與時俱進，是地方爭取20多年來重要成果。

郭國文指出，中央自2019年起投入28億元推動「台南山上淨水場供水系統改善工程」，目前已進入最後階段，要求如期於7月底竣工、9月底前完成驗收，水利署承諾後續將由台灣自來水公司函報修正玉峰堰水庫運用要點，將供水標的由「供家用及公共給水」調整為「非供家用及公共給水」，辦理縮編程序，今年第四季能完成相關作業。

郭國文強調，集水區調整，不是放寬環境保護，更不是全面開放開發或農地直接變更建地，而是因應供水功能改變，讓土地管理制度回歸依法、有條件、分級管理。未來各項土地利用、都市計畫及公共建設，仍須依內政部相關法令辦理，並由主管機關依法審查，不會因集水區調整而取消環境保護機制。

賴懋慶也表示，集水區調整後，大山區在推動長照設施、農產加工、冷鏈物流、社區公共設施、防災建設規劃時，可降低第一級環境敏感地區所增加的行政限制，提高建設推動效率，增加地方未來辦理都市計畫通盤檢討及整體規劃的發展彈性。

立委郭國文服務處今邀中央相關單位舉行政策座談會，宣布玉峰攔河堰集水區管制範圍降為二級，將朝縮編方向推動，兼顧水資源管理、水土保持與地方建設需求。記者謝進盛／翻攝
立委郭國文服務處今邀中央相關單位舉行政策座談會，宣布玉峰攔河堰集水區管制範圍降為二級，將朝縮編方向推動，兼顧水資源管理、水土保持與地方建設需求。記者謝進盛／翻攝

立委郭國文服務處今邀中央相關單位舉行政策座談會，宣布玉峰攔河堰集水區管制範圍降為二級，將朝縮編方向推動，兼顧水資源管理、水土保持與地方建設需求。記者謝進盛／翻攝
立委郭國文服務處今邀中央相關單位舉行政策座談會，宣布玉峰攔河堰集水區管制範圍降為二級，將朝縮編方向推動，兼顧水資源管理、水土保持與地方建設需求。記者謝進盛／翻攝

水利署 郭國文 台南

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