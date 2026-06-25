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往來白河至隆田間 南市黃16小黃公車明上路

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
往來白河至隆田間，南市第48條小黃公車黃16明上路。記者謝進盛／翻攝
往來白河至隆田間，南市第48條小黃公車黃16明上路。記者謝進盛／翻攝

台南市政府持續建構小黃公車路線，新推出第48條的黃16線，往來白河國中至台鐵隆田火車站，經過白河、東山、六甲、官田4行政區，每天往返共6班次，將於明天起上路。

市府交通局說，黃16線，行駛路線沿途經過不少非核心幹道，且深入狹窄聚落道路，經評估後改成小黃公車與新營客運聯營，尖峰時段及學生上下學時段維持公車營運，離峰時段以小黃公車行駛。每天往返共6班次往來白河國中至台鐵隆田火車站。不過，去程及返程最後一班為區間車，僅往返六甲至白河國中間。

而在端點隆田站，可轉乘台鐵或台灣好行菱波官田線、橘支線，在白河、六甲站也可搭乘黃幹線、支線、橘支線。沿線串聯東山區衛生所、六甲衛生所及五所國高中小學校，包括白河國中、白河商工、東山國中、果毅國小、六甲國中，方便乘客利用。

至於小黃公車如何搭乘？可依據站牌時刻表候車，也可在非時刻表2人以上預約搭乘，電洽成功汽車（小黃公車），電話（06）3319555。乘客可約在站牌處候車或是站牌周邊1公里內定點接送，可在搭乘前一天下午5時前電話預約，早上6時到晚上10時都可接送，至於收費比照公車，享有8公里免費優惠，持市民卡的敬老卡和愛心卡，可免費搭乘。

往來白河至隆田間，南市第48條小黃公車黃16明上路，圖為南市小黃公車。記者謝進盛／翻攝
往來白河至隆田間，南市第48條小黃公車黃16明上路，圖為南市小黃公車。記者謝進盛／翻攝

白河 公車 台鐵

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