無人機飛行空域大縮水 空拍玩家驚見嘉義市上空「大紅圈」

行政院大力推動無人機產業，將無人機國家隊基地設嘉義縣，成立亞洲無人機AI創新應用研發中心，吸引產官學研進駐。然而，就在政府打造無人機產業聚落之際，民間空拍玩家卻發現飛行限制愈來愈嚴格，質疑政策與產業發展目標出現落差。嘉義多位空拍玩家近日透過民航局無人機管理資訊系統，查詢飛行空域時發現，嘉市蘭潭上空及市區大半空域，被劃設紅色禁飛航區。從地圖上來看，嘉市3分之2以上範圍被納入，引發熱議。

余姓等空拍業者、玩家表示，民航局定期檢討公告飛行空域，近年禁飛航區範圍擴，嘉義除水上機場空域，包括陸軍設施、台積電先進封裝廠區、故宮南院、嘉義長庚、仁義潭與部分重要公共設施周邊空域，都被納入管制範圍。在紅色禁航區執行無人機飛行任務，必須由核准空拍公司透過民航局系統申請獲核准才能飛行，即使是重量249公克以下、不需考照小型無人機也不例外，未經核准飛行，一旦遭檢舉或查獲，恐面臨最高15萬元罰鍰。

「打開系統地圖，看到嘉市上空幾乎被一個大紅圈包住，真的很震驚。」有飛行執照資深空拍玩家表示，未來合法空拍申請程序與成本勢必增加，可能導致商業空拍收費提高，另一方面，非法飛行未必減少，反而可能出現「守法的人愈來愈難飛，違規人照樣飛」的現象。

有玩家認為，無人機管理涉及民航、軍方及各機關，存在多頭管理情況。部分區域被大範圍劃設禁飛航區，但民眾難理解背後原因與必要性。尤其政府一方面高喊發展無人機產業，另一方面卻持續收緊民間飛行空間，讓不少玩家感到困惑，認為產業推廣與民間應用之間出現落差。

針對民航局最新公告嘉市無人機禁飛飛行區，水公司五區處表示，此舉是為了配合國家關鍵基礎設施建置。至於劃設範圍，由中央相關單位劃定，水庫屬關鍵基礎設施的保護範圍。市政府交通處表示，市府為執行單位，非劃設權責主管機關，但若有檢舉或發現違法飛行，將依法處罰。

行政院提出無人機發展條例草案送立法院審議，希望建立完整產業發展與管理制度。2022年中央拍板將無人機國家隊設嘉縣，嘉義成為全台無人機產業重鎮，太保市亞創中心進駐52家無人機廠商，民雄航太園區預計2028年完工，帶動無人機研發、生產與測試能量落地嘉義。

行政院大力推動無人機產業，將無人機國家隊基地設嘉義縣，成立亞洲無人機AI創新應用研發中心，吸引產官學研進駐。圖／嘉縣府提供

行政院大力推動無人機產業，將無人機國家隊基地設嘉義縣，成立亞洲無人機AI創新應用研發中心，吸引產官學研進駐。圖／嘉縣府提供

行政院大力推動無人機產業，將無人機國家隊基地設嘉義縣，成立亞洲無人機AI創新應用研發中心，吸引產官學研進駐。圖／嘉縣府提供