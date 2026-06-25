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2公里路程走20分鐘 永康站北側產專區 地方盼闢新路

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南永康車站北側產業專用區市地重劃工程日前動土。圖／南市府提供
台南永康車站北側產業專用區市地重劃工程日前動土。圖／南市府提供

台南永康車站北側產業專用區市地重劃工程日前動土，預料未來能帶動產業進駐、讓就業人口增加及交通需求成長，但受鐵路阻隔，站前中山路與站後蔦松二街無法有效串聯，有議員提案要求新闢道路，銜接站前中山路側的車道至台一線，縫合鐵路造成的都市空間斷裂。

議會昨審議後決議照案通過，要求市府下次定期會前提出永康區周邊交通改善規畫草案和具體方案，供後續審議監督。市長黃偉哲說，將責成相關局處進行跨單位整合檢討，把永康車站周邊道路、主要幹道、停車空間及聯外系統一併納入整體規畫。

永康車站北側舊油庫及工廠約十一．五公頃土地，透過公辦市地重劃轉型開發，其中六．八四八公頃規畫為產業專用區，市府並無償取得四．六公頃公共設施用地，蔦松地區道路也將由十五公尺拓寬至廿公尺。

市議員陳秋萍表示，永康車站周邊道路長期缺乏完整串聯規畫，尖峰時段壅塞嚴重，不到二公里路程常需廿分鐘以上才能通過，市府多年來多以零星路口改善為主，缺乏整體路網與都市交通整合思維，交通局、都發局、工務局應跨局處合作，重新檢討道路系統，提出完整交通改善計畫。

交通局指出，將藉由產業專用區開發契機，強化台一線、蔦松二街等道路銜接，研擬路網串聯方案，改善交通瓶頸。

同時，「鐵路立體化延伸至永康地區計畫」已獲行政院核定可行性研究，未來鐵路地下化後騰空的綠園道空間，也將提供開闢東西向道路契機，進一步完善永康聯外交通路網。

黃偉哲

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