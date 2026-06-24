嘉縣府考察斯德哥爾摩皇家海港 借鏡永續城市治理

嘉義縣長翁章梁近日率縣府相關局處考察瑞典斯德哥爾摩皇家海港，聚焦工業污染土地復育、地下真空垃圾收集系統的實踐成果，盼將北歐低碳治城經驗帶回台灣，轉化為在地治理。

翁章梁日前赴北歐參訪，今天透過新聞稿表示，斯德哥爾摩皇家海港曾聚集石化工業，是飽受重度污染的舊港區。自2010年正式啟動造鎮計畫，將過去被石化毒物嚴重污染的土壤全面移走、鋪上淨土，完成大規模生態及土壤復育。

翁章梁指出，皇家海港城推行多項革命性作法，包含地下真空廢棄物循環系統，居民只需將垃圾分類為「一般垃圾」、「塑膠」、「紙類」等類別，綁定住戶QR Code掃描後即可投入社區投放口，當投放口儲存到一定份量便自動啟動真空負壓閥門，透過密閉的地下管道將垃圾「吸」往數公里外的中央收集站。

此自動化地下運轉模式全程無需動用人力清運，大幅降低交通碳排放與噪音，更徹底解決垃圾車清運造成的交通干擾，有效改善市容與異味問題，同時可有效收集資源回收物。

另外，皇家海港城也推動城市智慧電網與氣候應變建築，在社區全面導入智慧電網與再生能源，盼在未來實現完全無化石燃料的低碳生活；建築物外牆設有雨水回收設備，地下設立雨水調蓄池，且利用植被調節微氣候，創造人與自然共生的生態空間。

翁章梁指出，斯德哥爾摩皇家海港從污染港區轉型為低碳永續城市，展現環境治理、都市更新與科技應用的可能性。嘉義縣面對產業發展、城市建設及淨零轉型等課題，此經驗與發展將作為縣政規劃公共建設及環境保護政策的重要參考。