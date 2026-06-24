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2027台南新藝獎7/20起徵件 展現城市文化前瞻視野

中央社／ 台南24日電

台南市政府文化局今天宣布，2027台南新藝獎7月20日至9月4日徵件，讓創作能量不僅停留展覽現場，更走向產業、市場與國際舞台，展現城市文化發展前瞻視野。

文化局今天發布新聞稿指出，「2027臺南新藝獎」徵件，凡1986年1月1日（含）以後出生，未簽署畫廊專屬經紀合約，且具中華民國國籍、居留證或合法居留資格者都可報名。

文化局表示，台南新藝獎作為國內扶植新銳當代藝術家重要平台，持續深耕15年，已從單一競賽機制，逐步發展為結合策展、展覽、畫廊媒合、藝術市場與國際交流的完整培育系統，成為台南藝術人才養成重要政策品牌。

文化局說明，台南新藝獎秉持培育新世代藝術人才使命，持續搭建青年藝術家、畫廊、策展人及國際藝術社群間的交流平台。透過策展陪伴、專業媒合及跨域合作等機制，協助藝術家從創作實踐逐步邁向成熟發展。

文化局強調，藝術人才養成需要長期支持與資源投入，台南新藝獎不只是展覽機會，更是協助青年創作者累積專業實力、建立產業連結的重要文化政策，透過徵件發掘更多具創新思維與國際潛力的新生代藝術家。

台南新藝獎培育成果受到藝文界肯定，2017年得主李亦凡2026年代表台灣參加第61屆威尼斯雙年展，成為歷屆最年輕的台灣館代表藝術家。2025年得主陳肇彤入圍台新藝術獎；邱馳獲義大利Arte Laguna Prize評審團特別提名。

台南 文化局 臺南

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