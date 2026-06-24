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阿里山林鐵工程獲肯定 優良農業建設獎奪2獎、1個人獎

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
阿里山林鐵水山線二號橋改善工程結合文資保存及歷史價值，串聯鐵路步道、森林步道與林道，打造環狀步道系統，獲頒農業部設施類特優。圖／林鐵及文資處提供
阿里山林鐵水山線二號橋改善工程結合文資保存及歷史價值，串聯鐵路步道、森林步道與林道，打造環狀步道系統，獲頒農業部設施類特優。圖／林鐵及文資處提供

阿里山林鐵是國際重要文化景觀，林鐵及文資處整修車站及橋梁採永續工法，兼顧生態與工程品質獲肯定。農業部今天公布優良農業建設工程獎得獎名單，水山線二號橋改善工程、鹿麻產車站及周邊環境整修工程分別獲設施類特優、建築類佳作，工程科長連祥益獲頒個人貢獻獎。

林鐵及文資處表示，水山線是早期重要林木運送支線，見證台灣林業史，但水山線二號橋始建於1931年，木造嚴重老化破損，改善工法結合文資保存及歷史價值，將下部結構仿作原先木造支架棧橋形式（Trestle），耐震功能則以鋼構仿古方式，取代純木構架，大幅提升安全性。

此外，水山線二號改善的同時，也完成水山月台整建，提升水山線景觀遊憩價值，創造出遊憩新亮點，串聯鐵路步道、森林步道與林道，形成富含歷史足跡與自然地景的環狀步道系統，有效提升整體旅遊品質，是文化資產保全、工程品質與生態友善的完美結合。

林鐵及文資處也說，鹿麻產車站整修以傳統工法修復白灰夾泥牆，保留原有紅檜、扁柏雨淋板及隔間牆，並就地利用石材和原生種植栽打造庭院景緻。車站獨特的歇山菱形銅瓦屋頂、仿文藝復興多尼克柱頭的柱身、羽目板售票口以及洋風小山牆，蘊含豐富建築人文藝術內涵。

鹿麻產車站串連站長宿舍，利用整修黑瓦的餘料收邊作為小徑，增加曲度美感，以黑砂岩手工斜鑿，有止滑效果，並採用飛石舖法，營造迂迴彎延，可漫步欣賞木構造建築雅緻，同時打造木平台景觀休憩區，還原舊時歷史景像，讓遊客彷彿穿越時空，回到百年歷史的鹿滿慢步。

在個人貢獻方面，工程科長連祥益多年投入鐵道修建、工程品質與文資保護，屢獲公共工程金質獎肯定，其中「阿里山森林鐵路42號隧道計畫」獲得第24屆公共工程金質獎優、2023年中華民國隧道協會優良隧道工程獎、2024年度優良農業建設工程獎設施類特優等多項殊榮。

林鐵及文資處長王昭堡說，連祥益投入公共工程管理，在工程及文化保存具有高度專業，落實品管制度成效優異，履約過程面對現場困難積極排解，獲頒第1類個人貢獻獎，展現多年辛勤耕耘成果；未來林鐵處將持續把關施工品質，打造安全、友善、具文化深度的旅遊環境。

阿里山林鐵鹿麻產車站整修以傳統工法修復白灰夾泥牆，保留原有紅檜、扁柏雨淋板及隔間牆，並就地利用石材和原生種植栽打造庭院景緻。圖／林鐵及文資處提供
阿里山林鐵鹿麻產車站整修以傳統工法修復白灰夾泥牆，保留原有紅檜、扁柏雨淋板及隔間牆，並就地利用石材和原生種植栽打造庭院景緻。圖／林鐵及文資處提供

阿里山林鐵鹿麻產車站串連站長宿舍，打造木平台景觀休憩區，還原舊時歷史景像，讓遊客彷彿穿越時空，回到百年歷史的鹿滿慢步。圖／林鐵及文資處提供
阿里山林鐵鹿麻產車站串連站長宿舍，打造木平台景觀休憩區，還原舊時歷史景像，讓遊客彷彿穿越時空，回到百年歷史的鹿滿慢步。圖／林鐵及文資處提供

阿里山林鐵水山線二號橋改善工程及鹿麻產車站周邊整修工程，分別獲設施類特優及建築類佳作，工程科長連祥益（右一）獲頒個人貢獻獎。圖／林鐵及文資處提供
阿里山林鐵水山線二號橋改善工程及鹿麻產車站周邊整修工程，分別獲設施類特優及建築類佳作，工程科長連祥益（右一）獲頒個人貢獻獎。圖／林鐵及文資處提供

阿里山林鐵水山線二號橋改善工程結合文資保存及歷史價值，串聯鐵路步道、森林步道與林道，打造環狀步道系統，獲頒<a href='/search/tagging/2/農業部' rel='農業部' data-rel='/2/210714' class='tag'><strong>農業部</strong></a>設施類特優。圖／林鐵及文資處提供
阿里山林鐵水山線二號橋改善工程結合文資保存及歷史價值，串聯鐵路步道、森林步道與林道，打造環狀步道系統，獲頒農業部設施類特優。圖／林鐵及文資處提供

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