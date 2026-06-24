南市議會定期會審完600多件提案 通過墊付款14、明專案討論高齡換照

台南市議會第7次定期會所有提案今天審查完畢，因應高齡駕駛人換照新制，大會通過變更議程於25日上午專案報告探討。議長邱莉莉主持進行大會議程，感謝黃偉哲市長率市府團隊列席備詢，並再次肯定議員用心監督市政。

今天進行法規報告案、審議各項提案及三讀議案第二、三讀會、臨時動議等議程。會中三讀通過「台南市潟湖區舢舨漁筏兼營娛樂漁業管理自治條例」第八條修正草案，以及修正「台南市攤販管理自治條例」草案等2件市法規案，其中，攤販管理自治條例除第7條修正通過，其餘照修正條文通過。

臨時動議提出4案，包括建請規定所有執行勤務的駕駛人員（包含公車駕駛、小黃公車駕駛等），應定期實施毒品檢測；因應高齡駕駛人換照新制，增設實施體檢處所；因應「永康產業專用區市地重劃」正式動土開工，建請市府盡速規劃道路銜接永康車站以南之中山路；建請市府說明於機（21）用地興建市警局刑警大隊辦公大樓進度。為瞭解市府針對高齡駕駛人換照相關措施，大會將於25日上午增加專案報告討論。

在審議報告案方面，法規報告案計有23件備查案及70件查照案，一般報告案則有8件備查案。法規查照第38案修正「台南市永康戶政事務所編制表」及「台南市府北戶政事務所編制表」，大會依審查意見不同意查照；一般報告案有關財團法人台南市台日文化友好交流基金會115年度營運及資金運用計畫乙案，大會依委員會審查意見不予備查，其餘報告案皆予以同意。另有關台南市美術館115年度預算案附帶決議有關美術館二館無償撥用及使用行政契約後續協商結論報告乙案，大會同意備查。

第7次定期會自4月17日至6月25日召開，期間市府提案56案，包含市法規案及一般提案各5案、墊付款案46案，議員提案608案，墊付金額總計14億6314萬5千元整，全數同意墊付；議員提案則依審查意見函送市府研辦或照案通過。因全部提案今天已審查完畢，大會通過變更25日議程，上午議程為「因應高齡駕駛人換照新制」專案報告，下午議程為蒐集議案資料。