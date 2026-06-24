快訊

周勝考前妻幫兒拉票遭公車撞斃 檢警相驗確認創傷性休克亡

明起變天！雙颱共舞牽引鋒面南下 西南部下到「紫爆」雨炸全台

「1774」不吉利？外資賣超史上最猛 0050遭捲款、台積電也難逃

聽新聞
0:00 / 0:00

南市議會定期會審完600多件提案 通過墊付款14、明專案討論高齡換照

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議會第7次定期會逾6百件提案今天審畢。圖／台南市議會提供
台南市議會第7次定期會逾6百件提案今天審畢。圖／台南市議會提供

台南市議會第7次定期會所有提案今天審查完畢，因應高齡駕駛人換照新制，大會通過變更議程於25日上午專案報告探討。議長邱莉莉主持進行大會議程，感謝黃偉哲市長率市府團隊列席備詢，並再次肯定議員用心監督市政。

今天進行法規報告案、審議各項提案及三讀議案第二、三讀會、臨時動議等議程。會中三讀通過「台南市潟湖區舢舨漁筏兼營娛樂漁業管理自治條例」第八條修正草案，以及修正「台南市攤販管理自治條例」草案等2件市法規案，其中，攤販管理自治條例除第7條修正通過，其餘照修正條文通過。

臨時動議提出4案，包括建請規定所有執行勤務的駕駛人員（包含公車駕駛、小黃公車駕駛等），應定期實施毒品檢測；因應高齡駕駛人換照新制，增設實施體檢處所；因應「永康產業專用區市地重劃」正式動土開工，建請市府盡速規劃道路銜接永康車站以南之中山路；建請市府說明於機（21）用地興建市警局刑警大隊辦公大樓進度。為瞭解市府針對高齡駕駛人換照相關措施，大會將於25日上午增加專案報告討論。

在審議報告案方面，法規報告案計有23件備查案及70件查照案，一般報告案則有8件備查案。法規查照第38案修正「台南市永康戶政事務所編制表」及「台南市府北戶政事務所編制表」，大會依審查意見不同意查照；一般報告案有關財團法人台南市台日文化友好交流基金會115年度營運及資金運用計畫乙案，大會依委員會審查意見不予備查，其餘報告案皆予以同意。另有關台南市美術館115年度預算案附帶決議有關美術館二館無償撥用及使用行政契約後續協商結論報告乙案，大會同意備查。

第7次定期會自4月17日至6月25日召開，期間市府提案56案，包含市法規案及一般提案各5案、墊付款案46案，議員提案608案，墊付金額總計14億6314萬5千元整，全數同意墊付；議員提案則依審查意見函送市府研辦或照案通過。因全部提案今天已審查完畢，大會通過變更25日議程，上午議程為「因應高齡駕駛人換照新制」專案報告，下午議程為蒐集議案資料。

台南 邱莉莉 黃偉哲

延伸閱讀

不到2公里塞20分鐘！台南永康車站產專區動工 議員促闢新路解交通瓶頸

蔡育輝提案協進橋用已故議員命名「世賢橋」 黃偉哲回應了

立院逐條審查性工法、就保法 洪申翰：盼給育兒勞工更多協助

幼照法補助入法爭議未決 多數修法條文保留送院會協商

相關新聞

南市議會定期會審完600多件提案　通過墊付款14億 明專案討論高齡換照

台南市議會第7次定期會所有提案今天審查完畢，因應高齡駕駛人換照新制，大會通過變更議程於25日上午專案報告探討。議長邱莉莉主持進行大會議程，感謝黃偉哲市長率市府團隊列席備詢，並再次肯定議員用心監督市政。

凝聚都市族人情感 台南阿美族海祭暨撒網捕魚周六登場

凝聚都市族人情感，2026旅居台南都會區阿美族海祭（Milaedis）暨撒網捕魚傳統祭儀，將於周六在北門區雙春濱海遊憩區登場，現場並推出撒網捕魚傳統祭儀文化體驗活動，開放遊客參與。

新版鮮乳標章下月上路 南市府攜手酪農守護消費者權益

乳品標示新制將於下月1日正式上路，台南市政府農業局表示，支持國產鮮乳不僅能享用新鮮優質乳品，更有助於支持在地酪農產業發展及降低運輸碳排放，呼籲民眾以實際行動支持國產鮮乳。

國防部預告加嚴兵役體位標準 趕在新制上路前有一波複檢熱

國防部去年預告將修法加嚴兵役體位標準，國防部與內政部去年底預告新一波「體位區分標準」修正草案，大幅縮減「免役」適用範圍，過去性病、癌症患者幾乎免當兵，新制改為控制穩定就要當兵，以往有開胸（心）重大手術等紀錄就免服兵役，考量新制趨嚴，許多役男趕在新制上路前要完成複檢確保免役資格，掀起一波複檢熱潮。

蔡育輝提案協進橋用已故議員命名「世賢橋」 黃偉哲回應了

台南市白河區虎山里對外聯絡要道「協進橋」因橋面狹窄，長期形成交通瓶頸，市府斥資1276萬餘元辦理改建拓寬工程，今年3月完工通車。市議員蔡育輝認為，已故前台南市議員張世賢生前多次在議會提案及質詢爭取改善，建議將橋名更改為「世賢橋」以茲紀念；市長黃偉哲則表示，以議員姓名作為橋名並不適宜，但同意在橋旁設置解說牌，說明張世賢爭取改建的過程與貢獻。

疏解南科通勤壓力 北外環聯絡道月底全線通車

台南市都會區北外環道路工程持續推進，但從北外環進入南科園區的路段，尖峰期間依舊常塞車，市府為此新闢北外環銜接樹谷園區聯絡道，北起樹谷大道與南一三四線路口、南接北外環第三期平面道路，三月已開放部分路段，預計本月底全線通車。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。