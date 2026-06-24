凝聚都市族人情感 台南阿美族海祭暨撒網捕魚周六登場

凝聚都市族人情感，2026旅居台南都會區阿美族海祭（Milaedis）暨撒網捕魚傳統祭儀，將於周六在北門區雙春濱海遊憩區登場，現場並推出撒網捕魚傳統祭儀文化體驗活動，開放遊客參與。

該活動由台南市原住民文化發展協會舉辦，於每年5月至6月間舉行。活動旨在凝聚都市族人情感，傳承向海神祈福與敬畏自然的智慧，並舉辦傳統撒網教學與海鮮共享活動。

主辦單位說，活動安排27日周六上午在北門雙春濱海遊憩區愛莊園登場，不僅重現傳統祭海祈福儀式，更透過「海邊撒網教學與競賽」，讓都會區的族人及青年重溫傳統捕魚技藝。

台南市原住民文化發展協會說，阿美族海祭（Milaedis）是極具代表性的歲時祭儀，早年族人會在港口或溪口出海捕魚前舉行，向海神祈求風調雨順、漁獲豐收及闔家平安。隨著都會區發展與生活型態改變，許多旅居南部的阿美族人難以返回東部故鄉參與祭典。為此特別邀請資深部落頭目與耆老南下，帶領都會區族人進行莊嚴的敬海儀式，並親自示範傳統漁網、整網與拋網要領。

主辦單位表示，撒網捕魚不僅是獲取食物的技能，更蘊含阿美族人「與自然共生」生態智慧與敬老尊賢的倫理。活動尾聲，族人依照傳統共享鮮魚佳餚，透過圍坐歌唱與交流，凝聚彼此的向心力與部落情感。

凝聚都市族人情感，台南阿美族海祭暨撒網捕魚周六將在北門雙春濱海遊憩區登場。記者謝進盛／翻攝