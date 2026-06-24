不到2公里塞20分鐘！台南永康車站產專區動工 議員促闢新路解交通瓶頸

台南永康車站北側產業專用區市地重劃工程昨動土，未來將帶動產業進駐、就業人口增加及交通需求成長，但目前永康車站受鐵路阻隔，站前中山路與站後蔦松二街無法有效串聯，導致車流繞行、交通效率不佳，影響車站服務範圍及周邊土地發展，議員提案要求市府新闢道路，銜接永康車站南側中山路側車道至台1線，縫合鐵路造成的都市空間斷裂，市府允諾納入規劃。

議會審議後決議照案通過，要求市府於7月定期會前提出永康區周邊交通改善規劃草案及具體方案，供後續審議監督。

永康車站北側舊油庫及工廠約11.5公頃土地，透過公辦市地重劃轉型開發，其中6.848公頃規劃為產業專用區，市府並無償取得4.6公頃公共設施用地，包括公園綠地、滯洪池及道路拓寬工程，蔦松地區道路也將由15公尺拓寬至20公尺。

陳秋萍表示，永康車站周邊道路長期缺乏完整串聯規劃，尖峰時段壅塞嚴重，不到2公里路程常需20分鐘以上才能通行。她認為，市府多年來多以零星路口改善為主，缺乏整體路網與都市交通整合思維，交通局、都發局及工務局應跨局處合作，重新檢討道路系統，提出完整交通改善計畫。

市長黃偉哲表示，將責成相關局處進行跨單位整合檢討，把永康車站周邊道路、主要幹道、停車空間及聯外系統一併納入整體規劃。

交通局指出，未來將藉由產業專用區開發契機，強化台1線、蔦松二街等道路銜接，研擬路網串聯方案，改善交通瓶頸。同時，「鐵路立體化延伸至永康地區計畫」已獲行政院核定可行性研究，未來鐵路地下化後騰空的綠園道空間，也將提供開闢東西向道路契機，進一步完善永康聯外交通路網，支撐產業與都市發展需求。

永康車站北側產業專用區透過市地重劃開發，昨天動工。圖／南市地政局提供