全台產值第一 台南龍眼蜂蜜評鑑結果揭曉

台南市政府農業局與東山區農會辦理南市115年度國產龍眼蜂蜜評鑑，今上午成績揭曉，參賽28名蜂農中，有19人獲特等獎及頭等獎殊榮，農業局表示，將持續提升台南在地蜂蜜品質，守護蜂農權益與消費者食安。

東山區農會總幹事余淑琴表示，本次評鑑是進行複評，邀集學界及產業界5位專家組成專業評審團，包括虎尾科技大學彭及忠教授、嘉義大學宋一鑫副教授、初級蜂蜜品評師詹承霖、初級蜂蜜品評師陳明煌，以及苗栗區農業改良場徐培修副研究員，共同為參賽蜂蜜品質把關。

評分項目涵蓋澱粉酶活性值、羥甲基糠醛（HMF）、色澤、香氣及風味等五大指標，全面檢視蜂蜜品質，最終依總成績評選出特等獎及頭等獎得主，後續擇期公開表揚。

本次獲獎名單及訂購資訊如下：特等獎：田宗益0978650242、黃聖恩0972171313、田偉志0982813918、黃國展0986161357、江文仁0937663193、陳啓川0933343386、蔡勝貿 0934081556、卓雪玲0975655777共8位。

頭等獎：何育忠0953247087、康眉香0925826203、廖若嘉0981290217、邱品嘉 0912792590、黃美鑾0928795850、黃俊雄0976059235、力順天 0929002819、林俊良0932777756、蔡炳煌0935816875、王律雯0953381723、溫盛釩0910779235等11位。

農業局長李芳林指出，南市龍眼種植面積達3655公頃，居全國第一，自100年養蜂戶數87戶、蜂箱數1萬4460箱，成長至113年養蜂戶數158戶、蜂箱數2萬6756箱；114年蜂蜜產量約1497公噸，年產值約4億8824萬元。無論養蜂戶數、飼養箱數、產量或產值，南市皆穩居全國第一。

台南市政府農業局與東山區農會辦理南市115年度國產龍眼蜂蜜評鑑，今上午成績揭曉。記者謝進盛／翻攝