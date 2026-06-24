乳品標示新制將於下月1日正式上路，台南市政府農業局表示，支持國產鮮乳不僅能享用新鮮優質乳品，更有助於支持在地酪農產業發展及降低運輸碳排放，呼籲民眾以實際行動支持國產鮮乳。

據知，本次農業部推出新版鮮乳標章，增加「台灣鮮乳」字樣，並刪除「夏／冬期品」標示，以提升消費者辨識度；另透過標章總量管理機制，依據乳品工廠每月向酪農收購合格生乳量及其所實際產製鮮乳量，核發相對應數量標章，確保產品來源為國產生乳。

而未來僅取得鮮乳標章、CAS（台灣優良農產品標章）或產銷履歷等驗證標章國產乳品，始得標示為「鮮乳」，進口液態乳則須標示為「牛乳」或「羊乳」，藉由明確標示區隔產品來源，保障消費者知權益。

對於即將實施的新版鮮乳標章，南市在地酪農表示支持。酪農指出，牧場從牛隻飼養管理、飼料品質到生乳生產過程均持續把關，雖然申請鮮乳標章需增加部分管理及驗證成本，但有助於建立品牌形象與消費者信任，對於推廣國產鮮乳及穩定市場發展具有正面效益。

南市府農業局長李芳林說，依今年第1季畜禽統計調查結果，本市乳牛飼養頭數約占全國2成，共有94場乳牛場、飼養約1萬9911頭乳牛。目前本市參加鮮乳標章輔導4家乳品工廠（統一企業、台灣比菲多、辰頴及高健食品）經查核均符合相關規定，將配合新制如期上路。

新版鮮乳標章下月上路，南市府攜手酪農守護消費者權益。記者謝進盛／翻攝