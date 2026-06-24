南市府籌組「台南隊」前進東京禮品展 搶攻國際商機

為協助在地中小企業開拓海外市場，台南市府率領禮品、創意設計、時尚家居、精緻糕點及茶禮等業者，參加6月24日至26日的「2026東京國際禮品及家居品展」，並安排拜訪日本知名通路及企業，透過商務媒合與市場交流，協助台南品牌拓展日本市場商機。

市長黃偉哲表示，中小企業在拓展海外市場時，經常面臨語言、資金及通路等挑戰，參與國際展覽及開發海外客戶所需投入成本較高。為提升企業國際競爭力與拓銷成效，市府持續推動產業國際行銷輔導措施，透過「共同參展、買家商機媒合、潛在買家企業參訪」三合一拓銷模式，協助具外銷潛力業者接軌國際市場。

黃偉哲指出，為深化日本市場對臺南優質產品的認識，此次特別製作日文版共同型錄，提高產品資訊傳遞效率與市場辨識度，展現臺南產業在創新研發與優質製造方面的實力，逐步擴大國際市場布局。

經發局長張婷媛表示，本次參展匯聚台南多家特色產業業者，藉由國際展會平台提升品牌能見度與市場曝光度。展覽期間除邀請日本買家到臺南展區進行商務洽談外，也安排業者實地參訪日本知名企業與通路，包括 Yodobashi Camera 及 Culture Convenience Club 等，深入了解當地消費需求與通路經營模式，建立後續合作管道。

經發局表示，市府將持續以日本市場拓銷成果為基礎，整合產官學研資源，協助企業掌握全球市場趨勢與商機，強化品牌競爭力及海外布局，進一步提升台南產業國際能見度與影響力，為地方產業開創更多發展契機。

南市府率領南市業者參展東京國際禮品及家居品展，攤位佈置有印有城市品牌識別系統。圖／台南市經發局提供

日本版共同型銷目錄，讓買家可有便捷的一站式比較與交易體驗，圖為型錄封面。圖／台南市經發局提供