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嘉市加碼5元抵用金回收新優惠 到全家超商回收廢電池、舊3C

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市府環保局首度結合全家便利商店，推出「回收零距離 便利循環嘉」推廣活動，6月15日起至10月31日，民眾只要在嘉義市全家便利商店門市回收廢乾電池及資訊物品，除原有超商回饋，環保局還加碼提供每項5元購物抵用金。圖／嘉市府提供
嘉市府環保局首度結合全家便利商店，推出「回收零距離 便利循環嘉」推廣活動，6月15日起至10月31日，民眾只要在嘉義市全家便利商店門市回收廢乾電池及資訊物品，除原有超商回饋，環保局還加碼提供每項5元購物抵用金。圖／嘉市府提供

嘉市府環保局為強化資源回收便利性，今年首度結合全家便利商店，推出「回收零距離 便利循環嘉」推廣活動，6月15日起至10月31日，民眾只要在嘉義市全家便利商店門市回收廢乾電池及資訊物品，除原有超商回饋，環保局還加碼提供每項5元購物抵用金，歡迎市民踴躍參與，以實際行動支持資源循環與環境永續。

環保局長孫意惇表示，今年環保局首度與全家便利商店合作，將資源回收據點由既有的社區，延伸至民眾日常生活場域，讓回收行為更加便利且具即時回饋，逐步建立「隨手回收、即時回饋」的行動模式。歡迎民眾將家中廢乾電池及廢資訊物品帶至全家便利商店門市回收享購物抵用金，讓資源回收真正融入日常生活。

環保局說，6月15日起至10月31日止，民眾於全家便利商店嘉義市門市，回收廢乾電池及資訊物品，除了原有超商回饋，環保局還加碼提供每項5元購物抵用金（每次加碼累積上限20元），購物抵用金限當次單筆消費折抵使用，不得折換現金，加碼抵用金至活動經費用罄為止。

環保局指出，廢乾電池及資訊類廢棄物含有多項可再利用資源，若未妥善回收，不僅造成資源浪費，也可能對環境造成影響。嘉市除既里資源回收站及智慧回收機，為方便市民於生活環境進行回收，今年進一步結合便利商店據點密集、營業時間長的優勢，提供更多元且彈性的回收選擇，讓市民可於日常生活中就近完成回收，落實「回收零距離」目標。

此外，民眾完成回收取得發票及交易明細後，至嘉市資源回收網登錄發票還可參加抽獎，最大獎包含智慧型手機、平板電腦及空氣清淨機等多項好禮，活動內容詳見活動文宣，相關資訊可至嘉市府環保局資源回收網專頁查詢，或洽環保局資源循環管理科（05）2251775分機4817。

嘉市府環保局首度結合全家便利商店，推出「回收零距離 便利循環嘉」推廣活動，6月15日起至10月31日，民眾只要在嘉義市全家便利商店門市回收廢乾電池及資訊物品，除原有超商回饋，環保局還加碼提供每項5元購物抵用金。圖／嘉市府提供
嘉市府環保局首度結合全家便利商店，推出「回收零距離 便利循環嘉」推廣活動，6月15日起至10月31日，民眾只要在嘉義市全家便利商店門市回收廢乾電池及資訊物品，除原有超商回饋，環保局還加碼提供每項5元購物抵用金。圖／嘉市府提供

嘉市府環保局首度結合全家便利商店，推出「回收零距離 便利循環嘉」推廣活動，6月15日起至10月31日，民眾只要在嘉義市全家便利商店門市回收廢乾電池及資訊物品，除原有超商回饋，環保局還加碼提供每項5元購物抵用金。圖／嘉市府提供
嘉市府環保局首度結合全家便利商店，推出「回收零距離 便利循環嘉」推廣活動，6月15日起至10月31日，民眾只要在嘉義市全家便利商店門市回收廢乾電池及資訊物品，除原有超商回饋，環保局還加碼提供每項5元購物抵用金。圖／嘉市府提供

嘉市府環保局首度結合全家便利商店，推出「回收零距離 便利循環嘉」推廣活動，6月15日起至10月31日，民眾只要在嘉義市全家便利商店門市回收廢乾電池及資訊物品，除原有超商回饋，環保局還加碼提供每項5元購物抵用金。圖／嘉市府提供
嘉市府環保局首度結合全家便利商店，推出「回收零距離 便利循環嘉」推廣活動，6月15日起至10月31日，民眾只要在嘉義市全家便利商店門市回收廢乾電池及資訊物品，除原有超商回饋，環保局還加碼提供每項5元購物抵用金。圖／嘉市府提供

嘉義 環保局 全家便利商店

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