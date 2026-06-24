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腸病毒緩升雲林83班停課 提醒暑假東南亞旅遊要小心

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
腸病毒疫情緩升，雲林0重症但有83班因腸病毒停課，縣府結合布代袋戲展開校園衛教，教小朋友如何正確洗手和防治觀念。圖／雲林縣府提供
腸病毒疫情緩升，雲林0重症但有83班因腸病毒停課，縣府結合布代袋戲展開校園衛教，教小朋友如何正確洗手和防治觀念。圖／雲林縣府提供

依據疾管署監測腸病毒就診資料顯示有緩升趨勢，雲林縣截至目前腸病毒感染併發重症雖維持0例，但已有83班級數，因出現腸病毒停課，縣府除到學校展開衛教，衛生局呼籲家長防疫工作絕不可鬆懈。

疾管署監測資料顯示，腸病毒就診人次第23週（6月7日至6月13日）門急診就診計5824人次，較前一週（5686人次）略升2.4%，近期整體趨勢緩升。雲林衛生局結合疾管署南區管制中心今起展開小學校園衛教，以生動的布袋戲演出，教導腸病毒防治，並示範洗手七字訣「內、外、夾、弓、大、立、腕」。

衛生局說，今年國內累計5例腸病毒感染併發重症確定病例（含1例死亡），分別為感染腸病毒D68型3例，克沙奇A4型及克沙奇A16型各1例，雲林雖無重症，但也有83班級數，因出現腸病毒停課。

疾管署南管中心指出，尤其越南、韓國、日本及香港等鄰近國家，近期腸病毒疫情皆快速上升，其中，越南疫情嚴峻，今年截至4月已累計逾3萬4400例，以腸病毒71型為主，提醒有意暑假出國的民眾要注意個人衛生和健康。

雲林衛生局長曾春美表示，腸病毒D68型症狀以發燒、流鼻水、咳嗽為主，與典型腸病毒常見的疱疹性咽峽炎或手足口病等症狀較為不同，少數病患可能會發生肺炎、腦炎、肢體麻痺等併發症，家長應注意，當孩子出現嗜睡、活力不佳、肌抽躍等症狀時，應盡速就診。

衛生局說，養成正確洗手習慣是預防最佳方法，民眾應落實洗手五時機「吃東西前、看病前後、接觸幼兒前、上廁所後、擤鼻涕後」，以肥皂正確勤洗手，降低病毒傳播風險。

腸病毒疫情緩升，雲林0重症但有83班因腸病毒停課，縣府展開校園衛教，教小朋友如何正確洗手。圖／雲林縣府提供
腸病毒疫情緩升，雲林0重症但有83班因腸病毒停課，縣府展開校園衛教，教小朋友如何正確洗手。圖／雲林縣府提供

腸病毒疫情緩升，雲林0重症但有83班因腸病毒停課，縣府結合布代袋戲展開校園衛教，教小朋友如何正確洗手和防治觀念。圖／雲林縣府提供
腸病毒疫情緩升，雲林0重症但有83班因腸病毒停課，縣府結合布代袋戲展開校園衛教，教小朋友如何正確洗手和防治觀念。圖／雲林縣府提供

腸病毒 雲林 東南亞

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