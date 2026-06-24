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蔡育輝提案協進橋用已故議員命名「世賢橋」 黃偉哲回應了

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南白河區虎山里對外聯絡的協進橋，市府斥資改建將橋面拓寬至10公尺，日前完工通車，因已故前議員張世賢曾多次於議會提議改善，市議員蔡育輝提案
台南白河區虎山里對外聯絡的協進橋，市府斥資改建將橋面拓寬至10公尺，日前完工通車，因已故前議員張世賢曾多次於議會提議改善，市議員蔡育輝提案

台南市白河區虎山里對外聯絡要道「協進橋」因橋面狹窄，長期形成交通瓶頸，市府斥資1276萬餘元辦理改建拓寬工程，今年3月完工通車。市議員蔡育輝認為，已故前台南市議員張世賢生前多次在議會提案及質詢爭取改善，建議將橋名更改為「世賢橋」以茲紀念；市長黃偉哲則表示，以議員姓名作為橋名並不適宜，但同意在橋旁設置解說牌，說明張世賢爭取改建的過程與貢獻。

蔡育輝指出，位於白河區虎山里仙草埔的協進橋，多年來因橋體老舊、橋面狹窄及防洪能力不足，豪雨期間常造成交通不便與安全疑慮。張世賢生前曾於上屆市議會第6次定期會提案，要求市府改善協進橋工程，並在總質詢及多次地方會勘中持續追蹤爭取，盼徹底解決地方長年交通與防災問題。

他表示，如今協進橋順利完工通車，不僅改善交通動線，也提升區域防洪韌性與居民通行安全。為感念張世賢對地方建設的付出，提案建請市府研議將橋名更改為「世賢橋」，讓後人了解地方建設推動歷程，作為對其服務鄉里的永久紀念。

黃偉哲回應，張世賢長期關心地方建設，其努力值得肯定，但以民意代表姓名作為橋梁名稱並不適當。不過，市府願意在橋梁周邊設置紀念告示牌，記錄張世賢爭取協進橋改建的過程與貢獻，供民眾了解地方建設推動歷程。

工務局表示，協進橋原建於1981年，為單跨T型梁橋，橋寬僅6公尺，但前後銜接道路已拓寬至10公尺，形成「寬路接窄橋」情況，長期影響交通安全與通行效率。經地方多次反映後，市府編列經費辦理改建工程。

工務局指出，工程於2025年10月15日開工、2026年3月25日完工，除將橋面拓寬至10公尺外，也配合仙草埔溪排水治理需求，將橋梁梁底抬升2.07公尺，通洪斷面由13.44平方公尺提升至32.1平方公尺，增加139%，符合區域排水防洪標準。

此外，工程也施作上下游石籠護岸及透水織布等設施，減少水流沖刷邊坡，提升橋梁耐久性與防護功能。至於是否更名，工務局表示，橋梁命名屬工務局權責，將彙整各界意見後再行研議。

台南 黃偉哲

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