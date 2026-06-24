串連新營柳營方便就醫就學 南市黃3小黃公車周五將上路

串連新營柳營方便就醫就學，台南市小黃公車黃3線（新營-德元埤）將於周五上路，南市府交通局表示，這也將是台南第47條小黃公車線。

台南市小黃公車黃3線（新營-德元埤）行駛區域橫跨新營、柳營區，市府指出，柳營區小腳腿、大腳腿、山仔腳、二重溪、果毅後等村落道路較為狹窄且離峰載客率低，因此改成小黃公車與新營客運聯營，尖峰時段仍維持公車載運，離峰班次則改小黃公車行駛，固定班次每天往返共6班次，也可預約班次，除可利用大台南公車APP線上預約，也可電洽（06）2912222（中華衛星大車隊）。

乘客可約在站牌處候車或是站牌周邊1公里內定點接送，2人以上可在搭乘前一天下午5時前電話預約，早上6時到晚上10時都可接送，至於收費比照公車，享有8公里免費優惠，持市民卡的敬老卡和愛心卡，可免費搭乘。

市府指出，南市自2019年開始與計程車業者合作推出小黃公車，以計程車車輛營駛市區公車路線，本質服務與一般公車相同，有固定路線、站牌及班次時刻，票價比照幹支線公車以里程計費，將上路的黃3線將是台南第47條小黃公車線。