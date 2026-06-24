AI國家隊搶人才 雲嘉南就博會釋3500職缺半導體鏈占4成

畢業季求職潮升溫，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署將於27日上午10時至下午3時，在國立成功大學中正堂舉辦「2026雲嘉南區就業博覽會」，邀集58家企業現場徵才，釋出超過3500個工作機會，其中AI、半導體及智慧製造供應鏈相關職缺達1407個，占整體職缺數4成，成為南台灣規模指標性的徵才活動。

雲嘉南分署指出，隨著AI產業快速發展，企業對相關人才需求持續攀升，本次徵才涵蓋晶圓製造、記憶體、封裝測試、伺服器、智慧製造、設備及關鍵材料等領域，完整呈現AI與半導體供應鏈人才需求版圖。平均每10個職缺就有4個與AI產業相關，反映產業升級與數位轉型帶動的人力需求。

分署長劉邦棟表示，此次徵才活動不僅職缺數量多，企業攬才誠意也相當明顯。統計顯示，約9成職缺不限工作經驗，對應屆畢業生及轉職者相當友善；近9成工作機會位於雲嘉南地區，有助吸引青年返鄉就業。薪資方面，超過半數職缺月薪達3萬5000元以上，近3成職缺突破4萬元。

高薪職缺部分，台灣矽科宏晟科技研發工程師月薪最高可達10萬元；矽品精密工業製造組主管最高7萬1000元；華洋精機影像AI演算法及光學研發工程師薪資上看7萬元；國立通運公司大客車駕駛最高7萬元，府城客運公車駕駛最高6萬8000元。

參與企業包括台積電、聯電、台灣美光記憶體、緯穎智造等科技大廠，以及國家太空中心、統一企業等單位，提供科技、製造、零售、餐飲及生技醫療等多元職缺。

除徵才外，現場也規畫AI智慧面試模擬、MBTI與DISC職涯測評、履歷健診、履歷照拍攝及職涯諮詢等服務。其中，國家太空中心將首度參與勞動部徵才活動，並展示福爾摩沙衛星八號一比一模型，讓民眾近距離了解台灣太空科技發展成果。主辦單位另準備早鳥禮及面試闖關抽獎活動，鼓勵民眾踴躍參與。

雲嘉南就博會6月27日在成功大學中正堂登場，釋逾3500職缺。圖／雲嘉南分署

雲嘉南就博會6月27日在成功大學中正堂登場，釋逾3500職缺。圖／雲嘉南分署