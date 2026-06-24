嘉義市出生率低議員尋解方 倡議凍卵及卵巢功能檢測補助

嘉義市少子化加遽，內政部統計4月出生率僅3.02%，全台出生率最低縣市前3名，新生兒持續下滑，全年出生人口恐跌破1200人，面對人口老化與少子化挑戰，市議員上月定期會案，要求市府推出凍卵助好孕及卵巢功能檢查（AMH）補助，銜接中央人工生殖政策，提升年輕世代生育意願。衛生局指出，目前嘉市針對特定醫療需求提供凍卵補助服務，是否擴大社會性凍卵或AMH檢測補助，涉及醫學效益、財政負擔及政策公平性等面向，需蒐集資料審慎評估。

市議員顏翎熹指出，衛福部國民健康署擴大實施體外受精（試管嬰兒）人工生殖技術補助方案統計，自2021年至2024年12月底，全國超過11萬7750件通過資格審查，成功迎來2萬4653名新生兒，顯示人工生殖技術成為改善少子化重要途徑之一。隨著晚婚、晚育逐漸成為社會常態，女性生育年齡不斷延後，人工生殖不單純是醫療行為，更涉及女性生育自主權及人生規畫。政府若能提供更完整支持系統，不僅有助提升生育意願，也有助城市人口結構永續發展。

顏翎熹認為，現行中央不孕症補助政策主要以醫師診斷為不孕症患者為前提，且療程須在一定期間完成。對於因求學、職涯發展或尚未找到適合伴侶，選擇預先進行社會性凍卵女性來說，未來解凍卵子進行植入時，面臨補助適用範圍不足問題。目前嘉市僅針對罹癌等特殊醫療需求市民提供醫療性凍卵補助，但在少子化趨勢下，市府應思考如何支持女性保存生育力，鼓勵未來將凍存卵子轉化為實際生育成果。

她建議推動「AMH卵巢功能檢查補助」，針對設籍嘉市、處於適齡生育階段女性提供定額補助，協助提早了解自身卵巢功能與生育條件，透過科學化數據進行生涯與家庭規畫。其次研議「解凍助好孕補助計畫」，針對過去已完成凍卵、不論屬於醫療性或社會性凍卵的女性，在符合人工生殖法規範下，進行解凍、受精、胚胎培育及植入等療程時，提供嘉市額外加碼補助，減輕家庭負擔，提升生育誘因。

衛生局表示，AMH檢查是生殖醫學領域評估女性卵巢功能的重要指標之一，能協助育齡女性及早掌握自身生育條件，進一步規畫婚育時程。不過AMH數值主要反映卵巢卵子存量，並不代表卵子品質，也無法完全預測未來受孕能力，因此在醫學應用上仍有一定限制，民眾不宜將檢測結果視為絕對依據。嘉市針對特定醫療需求提供凍卵補助服務，是否擴大社會性凍卵或AMH檢測補助，涉及醫學效益、財政負擔及政策公平性等面向，仍需蒐集相關資料審慎評估。