全台最熱！嘉義綜合溫度熱指數居冠 嘉市打造城市森林對抗極端氣候

中央研究院環境變遷研究中心最新研究，台灣本島20處觀測站2016年至2022年、每年5月至10月監測資料顯示，嘉義WBGT（綜合溫度熱指數）高溫風險居全台之冠，4.3%的觀測值超過攝氏36度，最高更達41.3度，顯示嘉義長期面臨嚴峻熱壓力挑戰。面對極端高溫與暴雨頻率增加，嘉市府推動「城市綠美學」計畫，以打造「第三座森林」為願景，透過公園綠地、水環境改善及步行空間建設，提升城市調適氣候變遷能力。

中研院環境變遷研究中心團隊在全台建置20個即時觀測站，透過長達7年的監測，分析結合氣溫、相對濕度、太陽輻射及風速的WBGT指數。結果顯示，全台

觀測期間平均WBGT為30.8度，最高達42.2度，其中5.2%觀測值超過36度。進一步比較各地數據，嘉義以平均32.6度居冠，且有14.3%的觀測值超過36度。研究中心團隊分析，嘉義位處北回歸線附近，太陽直射影響明顯，加上夏季高溫潮濕環境，使熱壓力指數居高不下。

研究團隊建議，學校可設置WBGT監測設備或引用鄰近氣象站數據，建立即時熱預警機制，並透過增設遮蔭空間、調整戶外課程至室內、使用空調等措施，有效降低2至7度熱暴露風險，減少熱傷害事件發生。

嘉市府持續開發城市公園，在烈日與豪雨環境下兼顧降溫、滯洪與生態蓄水功能，並將美學融入城市設計，從嘉義舊城牆紋理與阿里山森林意象出發，讓綠意

逐步融入市民生活，朝向高綠覆率、以人為本的韌性城市發展。計畫主持人、江彥政指出，嘉市綠美學布局採循序漸進方式推動，歷經颱風災害衝擊後，城市重新檢視綠色基礎設施的重要性，並透過市民參與凝聚共識，逐步建構更具韌性的都市環境。

建設處表示，「城市綠美學」以「有徑同遊、有森共融、有風自來」為三大主軸，透過綠地整合、植生改善及步行系統優化，打造兼具生態、美學與氣候調適功能的公共空間，讓城市在面對高溫挑戰時，也能保有舒適宜居的生活環境。

面對極端高溫與暴雨頻率增加，嘉市府推動「城市綠美學」計畫，以打造「第三座森林」為願景，透過公園綠地、水環境改善及步行空間建設，提升城市調適氣候變遷能力。圖／嘉市府提供

面對極端高溫與暴雨頻率增加，嘉市府推動「城市綠美學」計畫，以打造「第三座森林」為願景，透過公園綠地、水環境改善及步行空間建設，提升城市調適氣候變遷能力。圖／嘉市府提供