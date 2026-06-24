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疏解南科通勤壓力 北外環聯絡道月底全線通車
台南市都會區北外環道路工程持續推進，但從北外環進入南科園區的路段，尖峰期間依舊常塞車，市府為此新闢北外環銜接樹谷園區聯絡道，北起樹谷大道與南一三四線路口、南接北外環第三期平面道路，三月已開放部分路段，預計本月底全線通車。
市府表示，樹谷園區聯絡道總長三點四六三公里，其中新闢卅公尺寬道路，雙向各配置兩條快車道及一條機慢車道，並完成堤塘港溪橋、大洲二號橋拓寬以及改建。
市長黃偉哲昨主持通車典禮表示，此工程獲納入生活圈道路交通系統計畫補助，總經費十九億多元，目前南科三期的廠商陸續建廠，聯絡道未來可分散往南科的車流，疏解新港社大道等上下班的交通壓力。內政部政務次長董建宏表示，南科、台南科工區、永康工業區、永康科工四個產業園區，持續優化、完整架構環狀路網，提供更便捷道路。
另，黃偉哲昨也主持永康車站北側產業專用區市地重劃工程動土典禮，開發面積十一點五一二公頃，包括六點八餘公頃的產業專用區、四點六餘公頃公共設施用地，將原有低度利用土地轉型為高強度、高附加價值產業專用區，預計二○二九年完工。
黃偉哲指出，重劃基地鄰近永康交流道及永康車站，區位條件得天獨厚，又解決部分廠房及油庫設施老舊，感謝地主中油與大成長城企業、永康農會支持，這裡將成為台南「蛋黃區中的蛋黃區」。
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