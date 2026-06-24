卓揆允諾救助但遲等不到辦法公告…雲林農無奈賤賣花生「災害莢」

日前連續降雨導致落花生受損，農業部針對雲林、彰化落花生啟動天然災害現金救助，行政院長卓榮泰十八日也宣布專案補助發芽、破損等「災害莢」，但至今未公告辦法；由於花生儲存不易，雲林縣不少農民擔心拖延將造成更大損失，只能選擇忍痛賤賣。

農糧署副署長黃昭興表示，這是國內首次啟動花生災害莢收購，正遴選配合收購的廠商，預計收購的數量及價格尚在研擬相關辦法，將於近日公告，至於收購的花生災害莢會由業者篩選後，做多元循環處理。

卓榮泰先前說，部分農田未達救助標準，但農民辛苦種植的成果仍遭豪雨受損，因此將針對發芽、破損等災害莢，採專案補助方式，鼓勵業者收購，並確保收購價格不低於過往水準，以降低農民損失。不過政策宣布後至今，相關辦法遲未公布，收購業者面對農民詢問也無所適從。

中華民國落花生產業協會理事長黃伯文說，近來天天都有農民詢問收購辦法，盼中央盡快啟動收購作業。中華民國落花生產業協會前理事長丁明貴表示，受損花生只能以每台斤十多元價格勉強收購，遠低於農民生產成本，自己收購時也覺得「很歹勢」，但中央沒有公布補助收購辦法，他也很無奈。

「農業部遲遲未公布辦法，等同以時間拖延」，有業者指出，花生採收後須持續翻曬，曬乾後保存很占空間，農民擔心政策生變，多數選擇趕快出售；土庫鎮洪姓農民說，農友根本不知道災害莢花生該交給誰收購，每天在烈日下翻曬，即使曬乾，災害莢花生仍可能持續發芽，「不知道還要等多久，現在只能便宜賣」。