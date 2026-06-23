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翁章梁瑞典取經青年組織 挺年輕人探索自我政策參考

中央社／ 嘉義縣23日電

嘉義縣長翁章梁日前赴北歐參訪，首站前往瑞典斯德哥爾摩知名青年組織Fryshuset交流觀摩，深入了解青年培力、社會創新及中介教育等推動經驗，作為未來青年政策與兒少服務重要參考。

翁章梁今天晚間透過新聞稿表示，嘉義縣專為18歲以下兒童及青少年打造的「兒少家庭福利館」即將啟用，這次參訪國際具代表性青年支持機構，希望從其營運模式與服務理念中汲取經驗，打造更貼近兒少需求、更具陪伴功能的成長空間。

嘉義縣府表示，成立於1984年的Fryshuset由舊冷藏倉庫改建而成，現已發展為瑞典最具代表性青少年發展平台之一，核心理念是透過音樂、運動、藝術及創意活動引導青少年探索自我、發展潛能，建立與社會連結。

縣府指出，參訪過程中，發現最具特色的是透過專業工作者與「過來人導師」共同陪伴，協助曾遭遇挫折、面臨社會適應困難青少年重新找到人生方向；Fryshuset也設有獲政府認可的特色高中，協助不適應傳統教育體制學生持續完成學業，讓參訪團深刻感受北歐社會教育平權與社會包容。

翁章梁說，此次參訪最大收穫是看見政府、民間與社會組織共同支持兒少的可能性。

縣府表示，未來將持續強化跨局處與民間團體合作，建構從兒童、青少年到青年階段支持體系，人才培育是邁向農工科技大縣最關鍵投資，盼政策推行能讓青年願意留在嘉義、返鄉嘉義、扎根嘉義，注入創新活力。

翁章梁 瑞典 青年

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