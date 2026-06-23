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北外環銜接樹谷連絡道完工 黃偉哲：節省南科通勤時間

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
「台南都會區北外環銜接樹谷園區連絡道工程」於23日舉行通車典禮。台南市府／提供
「台南都會區北外環銜接樹谷園區連絡道工程」於23日舉行通車典禮。台南市府／提供

台南都會區北外環銜接樹谷園區連絡道工程」於23日舉行通車典禮，預計於6月底通車。台南市長黃偉哲感謝內政部國土署與市府工務局的努力，打通這條從南科園區銜接北外環道的重要道路。不僅替南科從業人員節省通勤時間，也讓新市區、安定區、永康區、安南區的往來交通能更便利。

這條約3.5公里的新闢道路，主要開發目的為因應南科三期與市區人口的發展，提供兩地民眾全新的公路選項。尤其，從南科臺南園區下班要回市區的民眾，常在國道一號或八號遇到大量車潮。在樹谷聯絡道開通後，車輛離開南科後可直上北外環道，沿途不收費，車行時間還更短。

黃偉哲市長致詞時表示，南科從業人員已經將近9.5萬人，如果市府能透過道路工程，節省10到30分鐘到通勤時間，這些從業人員和工程師，就能將更多心力放在自己的家庭或事業，也讓他們在台南的生活更有價值。

黃市長也感謝中央對台南的支持，從蘇貞昌院長到現在卓榮泰院長，竭力推動北外環道的建設。預計在10月，國道一號的北外環交流道也將完工，屆時將更能減輕永康交流道的壓力。

南市府表示，未來將持續優化國道1號、國道8號及台1線等重要路網建設，串聯南科、台南科技工業區、永康工業區及永康科技工業區等產業聚落，逐步建構完整環狀交通路網，提供市民更便捷、安全的道路環境，同時帶動區域經濟、產業及觀光發展。

台南 南科 黃偉哲

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