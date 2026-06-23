臺南曾文市政園區 全台首座心理健康教育館啟用

照片取自臺南市政府

台南市政府活化原台灣首府大學校地轉型為「曾文市政園區」，22日再添重要服務據點。台南市長黃偉哲偕同衛生福利部常務次長莊人祥等貴賓，出席「麻豆區社區心理衛生中心」揭牌儀式及全台首座「心理健康教育館」開幕典禮，未來將結合教育、娛樂、預防與復元功能，提供民眾更便利的心理健康服務。

台南市長黃偉哲表示，市府將退場後的台灣首府大學活化轉型為曾文市政園區，不僅提供行政服務，也希望成為守護市民身心健康的重要橋梁。園區內整合全民運動中心及樂齡學習示範中心等多元設施，提供便利完善的服務場域。麻豆心衛中心為全市第6座心衛中心，將為大曾文區及大北門區民眾提供更完整的支持，成為市民安心依靠的堅強後盾。

黃偉哲指出，近期韓劇《鐵拳教育》當紅顯示許多人生活相當壓抑，期盼心衛中心及心理健康教育館啟用後，能協助市民紓壓，幫助心理健康成長。

衛生福利部常務次長莊人祥表示，南市利用退場校舍設置社區心理衛生中心，不僅有效活化閒置空間，也兼顧公共資源運用效益。市府將原台灣首府大學校舍轉型為曾文市政園區，並打造旗艦型麻豆區社區心理衛生中心，成為全台公共空間再利用的重要示範。中心除設置全台首座心理健康教育館，提升社區心理衛生資源使用便利性外，也提供以家庭及社區為基礎、以復元為目標的多元服務模式。

衛生局指出，麻豆區社區心理衛生中心鄰近台84線快速道路，交通便利，可作為溪北地區心理健康服務核心據點。館內規劃情緒覺察互動體驗、壓力模擬與紓壓技巧、大腦與情緒科學及人際關係與同理體驗等四大展示體驗區；另推動康復者多元復元服務方案，透過職能復健訓練及就業支持，協助康復者逐步自立生活，順利回歸社區。

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