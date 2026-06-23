臺南全民運動中心暑期活動熱力開跑

照片取自臺南市政府

暑假即將到來，為提供學童健康、充實且多元的假期生活，臺南市歸仁全民運動中心及新市全民運動中心今年暑假同步推出特色夏令營活動，結合運動訓練、團隊合作及多元探索課程，讓孩子在歡樂學習中培養運動習慣、提升自信心與社交能力，陪伴孩子度過充滿活力的暑假。

臺南市政府體育局長陳良乾表示，暑假是培養孩子規律運動習慣的重要時機，市府持續透過全民運動中心規劃多元課程，提供安全、優質的運動環境，讓孩子在假期間遠離3C產品，透過運動與互動學習增進體能、建立自信，同時培養團隊合作及解決問題能力。

歸仁全民運動中心推出「2026動感小將夏令營」，自7月1日至8月28日共規劃9梯次課程，由專業師資帶領學童進行體能發展、協調訓練及團隊互動活動，透過寓教於樂方式培養運動興趣與良好生活習慣。活動提供單週及多週報名方案，其中第一梯次特別推出優惠價格，並加碼贈送精美運動水壺，希望吸引更多家庭共同參與。

新市全民運動中心則推出「2026新動運動夏令營」，同樣自7月1日起至8月28日止，共規劃九週主題課程，內容涵蓋籃球、羽球、桌球及直排輪等運動項目，並結合手作、音樂、食農及創意體驗課程，讓孩子在運動之餘探索不同興趣與潛能。營隊於中信科技大學體育館辦理，採全室內活動空間，不受天候影響，並提供完整課程、午餐點心、材料器材及保險保障，讓家長更加安心。

體育局表示，歸仁及新市全民運動中心均為市府與大專校院合作推動之全民運動中心據點，透過整合校園既有運動設施及專業資源，提供市民便利且多元的運動空間。其中歸仁全民運動中心設置於長榮大學，新市全民運動中心設置於中信科技大學，除平日提供運動場館服務外，也持續規劃各類運動課程、體驗活動及暑期營隊，讓校園資源發揮更大效益，進一步擴大市民運動參與機會。

陳良乾局長表示，市府將持續推動全民運動政策，透過多元場館服務及活動規劃，打造友善運動環境，讓運動成為市民生活的一部分。期待孩子們在暑假期間走出戶外、走進運動場館，在揮灑汗水的過程中收穫健康、快樂與成長。

體育局提醒，兩處全民運動中心暑期營隊現正受理報名中，各梯次名額有限，額滿將提前截止，歡迎家長把握機會踴躍報名，為孩子安排一個健康、快樂又充實的暑假。

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