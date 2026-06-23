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台南愛文芒果評鑑優勝出爐 南化區農民林于修獲得冠軍

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南愛文芒果評鑑優勝出爐，市府歡迎民眾打電話向農民訂購。圖／農業局提供
台南愛文芒果評鑑優勝出爐，市府歡迎民眾打電話向農民訂購。圖／農業局提供

2026年台南市愛文芒果評鑑比賽，今天在走馬瀨農場評選，歷經農藥殘檢驗及果品評分，最終評選出南化區農民林于修冠軍。市長黃偉哲表示，台南愛文芒果一直都是老饕的最愛，不僅果形飽滿、色澤鮮豔，更擁有香氣濃郁、甜度高且纖維細緻的特色，深受市場喜愛。

他說，每年芒果產季一到，總吸引許多民眾搶先預購，今年氣候條件穩定，果品品質優異，歡迎全國喜愛芒果的民眾把握產季，一同品嘗最當令、最新鮮的臺南愛文芒果。歡迎民眾打訂購電話向農民下單。

市府表示，參賽果品都具備「產銷履歷」、「臺灣農產品生產追溯」等溯源資格，給消費者最安全的農產品，並全部通過411項農藥殘留檢驗合格，嚴格把關食品安全，台南芒果色香味俱全，更兼顧品質與安全，消費者買得安心、吃得放心。

農業局表示，台南是芒果最大產區，面積及產量居全台之冠，主要產區包括楠西區、玉井區、南化區、官田區、大內區及左鎮區等地，品種豐富多元，其中愛文最受青睞，果肉細緻、香甜多汁，富含胡蘿蔔素、維生素A、維生素C及膳食纖維，美味可口又營養，廣受國內外市場肯定。

這次共有50位農民參賽，種植愛文芒果都有相當經驗，評鑑委員也都與芒果產業有關學者專家，有嘉義大學園藝學系名譽教授李堂察、教授張栢滄、副教授江一蘆與台南區農業改良場課長張錦興、石佩玉助理研究員及農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所主任邱國棟，評審以外觀、風味及質地、糖度、驗證標章等審查，選出最優質愛文芒果。

台南愛文芒果評鑑優勝出爐，市府歡迎民眾打電話向農民訂購。圖／農業局提供
台南愛文芒果評鑑優勝出爐，市府歡迎民眾打電話向農民訂購。圖／農業局提供

台南愛文芒果評鑑優勝出爐，市府歡迎民眾打電話向農民訂購。圖／農業局提供
台南愛文芒果評鑑優勝出爐，市府歡迎民眾打電話向農民訂購。圖／農業局提供

台南愛文芒果評鑑優勝出爐，市府歡迎民眾打電話向農民訂購。圖／農業局提供
台南愛文芒果評鑑優勝出爐，市府歡迎民眾打電話向農民訂購。圖／農業局提供

台南愛文芒果評鑑優勝出爐，市府歡迎民眾打電話向農民訂購。圖／農業局提供
台南愛文芒果評鑑優勝出爐，市府歡迎民眾打電話向農民訂購。圖／農業局提供

台南愛文芒果評鑑優勝出爐，市府歡迎民眾打電話向農民訂購。圖／農業局提供
台南愛文芒果評鑑優勝出爐，市府歡迎民眾打電話向農民訂購。圖／農業局提供

芒果 農民 台南

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