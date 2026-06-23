出門只帶手機也不怕 大台南公車全面開放QR Code支付

公車等大眾運輸工具是通勤族、旅客不可或缺的交通工具，台南市交通局統計，去年度平均每月搭乘大台南公車達140萬人次，其中使用電子票證高達9成5，交通局為提升民眾搭乘便利性，即日起開放大台南公車使用「交通乘車碼」（QR Code）搭車。

交通局表示，今年全面完成大台南公車驗票設備汰換作業，即日起所有路線全面開放「悠遊付、iPASS MONEY及icash Pay」三大電子票證的電子支付QR code乘車碼搭車，將乘車碼對準驗票機掃碼設備，完成掃描後即可上下車。

交通局也提到，交通乘車碼QR code將依現行收費方式支付車資，並以全票進行扣款，而65歲以上年長者則以半票扣款，民眾在使用乘車碼搭車與現行實體電子票證卡方式相同，上、下車各掃描1次，驗票機顯示掃碼成功即代表感應完成，無須停留等待電子支付APP畫面顯示，以免影響上下車動線。

台南市公運處說明，交通乘車碼可搭乘包括市區公車、幹支線公車、小黃公車、9人座小巴等所有公車路線，不過市民卡、市民學生卡、敬老卡、愛心卡、愛心陪伴卡及台南大專院校學生證等特殊身分卡片仍須持實體卡片感應，才能享有乘車優惠，此外，乘車碼暫不適用轉乘優惠，建議有轉乘需求可購買TPASS「大台南公車299無限搭」定期票，歡迎多加利用。