赴德荷交流 黃敏惠盼借鏡經驗打造永續嘉義市

嘉義市長黃敏惠昨天抵達德國法蘭克福，展開德國、荷蘭考察行程，並聚焦環保技術、循環經濟、都市規劃等議題，借鏡歐洲城市推動永續發展成功經驗，作為城市治理重要參考。

嘉義市政府今天發布新聞稿表示，黃敏惠率市府團隊抵達後，隨即拜會駐德國台北代表處法蘭克福辦事處處長羅美舜等人，雙方互動熱烈。

黃敏惠表示，面對淨零轉型與永續發展浪潮，城市治理必須持續與世界接軌，此次赴歐考察走訪德國及荷蘭，了解歐洲在環保設施整合、循環經濟推動、都市規劃與文化觀光發展上的具體作法，引入國際經驗轉化為嘉義市推動新永續施政的重要養分。

黃敏惠指出，這次行程重點之一，為參訪德國瑞曼迪斯集團位於呂嫩的Lippewerk環保園區，此園區是歐洲具代表性的循環經濟基地之一，也是大型資源循環基地。盼透過參訪園區營運管理模式、資源再利用技術及再生產品應用經驗，作為嘉義市推動綠能永續循環園區的重要參考。

黃敏惠提到，綠能永續循環園區是嘉義市邁向廢棄物處理自主及落實循環經濟的重要里程碑，也是實現永續城市願景的關鍵建設，因此參訪Lippewerk環保園區營運管理及再生產品應用經驗，藉以進一步提升資源循環效率與自主處理能力。

羅美舜透過新聞稿表示，德國在歐洲環保、機械及科學等領域皆具重要地位，德國推動循環經濟的發展經驗，與嘉義市綠能永續循環園區所秉持的永續理念契合。相信透過交流，雙方團隊能相互借鏡、深化合作。