影／台南永康車站北產業專用市地重劃動土 黃偉哲：創造三贏

中山高台南永康交流道旁「永康車站北側產業專用區市地重劃工程」今天動土，典禮市長黃偉哲主持，他說，重劃是政府、地主與民眾三贏工程，期待3年工期能提早完成。感謝地主中油與大成長城、永康農會支持，這裡將成為台南「蛋黃區中的蛋黃區」。

重劃開發面積11.512公頃，規畫6.848公頃產業專用區及4.664公頃公共設施用地。地政表示，將導入產業研發、工商服務、運輸倉儲及交通轉運等機能，促進永康產業升級，串聯周邊產業聚落，強化產業競爭力，吸引優質投資進駐，帶動區域整體發展。

局長陳淑美表示，市地重劃整體開發，將原有低度利用土地轉型為高強度、高附加價值產業專用區，可進駐研發中心、旅館業、零售批發、轉運倉儲、金融保險商辦、高端技術服務等產業別，因應鐵路地下化後所需轉型開發需求，不僅改善環境品質，更為地方產業升級、城市發展開啟嶄新篇章。

黃偉哲表示，永康區為台南產業核心，兼具交通樞紐優勢與人口成長潛力。重劃基地鄰近永康交流道及永康車站，區位條件得天獨厚，又解決部分廠房及油庫設施老舊，地方長期關注空氣品質及污水排放問題。

陳淑美表示，重劃將新設2座滯洪池，總蓄水量7,375立方公尺，強化區域防洪，另蔦松二街由15公尺拓寬至20公尺，並增設約0.56公頃廣場兼停車場用地，完善交通及公共服務機能。預計118年完工，可創造就業、提升土地利用效益，帶動周邊商業及產業發展。

台南永康車站北產業專用市地重劃動土黃偉哲：三贏工程。記者周宗禎／攝影

台南永康車站北產業專用市地重劃動土，市長黃偉哲（先下鏟者）與地方人士參與。記者周宗禎／攝影

台南永康車站北產業專用市地重劃動土，市長黃偉哲（先下鏟者）與地方人士參與。記者周宗禎／攝影