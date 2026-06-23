北外環銜接樹谷連絡道6月底全線通車 黃偉哲：完善南科聯外交通路網

「台南都會區北外環銜接樹谷園區連絡道工程」今（23）日舉行通車典禮，預計6月底全線開放通行。內政部政務次長董建宏、台南市長黃偉哲等貴賓出席，共同見證中央與地方攜手完善南科周邊聯外交通路網的重要成果。本工程將進一步提升南科、樹谷園區及周邊產業聚落交通效率，為高科技產業深耕台南提供更完善的基礎建設支撐。

黃偉哲表示，非常高興見證北外環銜接南科、樹谷園區連絡道落成通車，本工程全長約3.5公里，是中央與地方共同協力紓緩南科交通問題的重要成果。他感謝中央、立法院及地方議會支持協調，讓工程順利推動完成，為南科交通改善及產業發展注入重要助力。

黃偉哲指出，南科從業人口眾多、產值持續提升，工程師及產業從業人員每天往返通勤，時間應該用在家庭、工作及產業創新發展上，而不是耗費在交通壅塞中。市府借鏡竹科上下班尖峰壅塞經驗，將北外環道路系統及南科周邊聯外道路建設列為重要交通工程，期盼透過本連絡道通車，分散往返南科車流，紓解周邊道路尖峰時段交通壓力，節省通勤時間，也讓半導體等高科技產業能在台南安心投資、穩定發展。

工務局表示，「台南都會區北外環銜接樹谷園區連絡道工程」北起樹谷大道與南134線路口，南接台南都會區北外環道路第3期工程平面道路，全長3.463公里，新闢30公尺寬道路，雙向各配置2快車道及1機慢車道，並完成堤塘港溪橋及大洲2號橋拓寬與改建，提升整體道路服務效能與行車安全。

工務局說明，此工程總經費19.77億元，獲內政部國土管理署核定納入生活圈道路交通系統建設計畫補助，工程已於今（115）年3月底完工並開放部分路段通車，今日辦理通車典禮，預計6月底全線開放通行。全線開放後，將可發揮北外環道路系統效益，強化液晶專區、南科及樹谷園區聯外交通機能。

南市府表示，未來將持續優化國道1號、國道8號及台1線等重要路網建設，串聯南科、台南科技工業區、永康工業區及永康科技工業區等產業聚落，逐步建構完整環狀交通路網，提供市民更便捷、安全的道路環境，同時帶動區域經濟、產業及觀光發展。