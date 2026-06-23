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影／台南北外環聯絡道通車 銜接樹谷園區改善南科聯外路網

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南北外環聯絡道通車，銜接樹谷園區改善南科聯外路網。圖／林相如提供
台南北外環聯絡道通車，銜接樹谷園區改善南科聯外路網。圖／林相如提供

內政部台南市政府今天舉辦「臺南市都會區北外環銜接樹谷園區聯絡道」通車典禮。都會區北外環銜接樹谷園區聯絡道總經費19.77億元，內政部國土管理署核定納入生活圈道路交通系統計畫補助，3月底完工開放部分路段通車，預計6月底全線通車。

連絡道北起樹谷大道與南134線路口，南接台南都會區北外環道路第三期工程平面道路，總長3.463公里，新闢30m寬道路，雙向道路各配置兩條快車道及一條機慢車道，並完成堤塘港溪橋及大洲2號橋拓寬及改建。

市長黃偉哲表示，樹谷聯外道路有效紓解台1線及國道8號鄰近道路通勤時段的壅塞問題，全線通車後可分散往南科車流，疏解新港社大道於上下班尖峰時間之車流壓力。

南科三期由廠商陸續建廠，北外環銜接樹谷園區連絡道，全線通車後可發揮北外環道路系統功效與便利液晶專區聯外交通，改善南科及樹谷園區聯外交通路網。

內政部次長董建宏表示，工程涵蓋危險瓶頸路段改善、新闢聯外道路，並增設人行道與自行車道；通車後，將分擔台1線、國道8號及新港社大道車流，紓解壅塞、縮短通勤，全面提升道路品質與用路安全。

董建宏表示，將持續優化國1、國8及台1線等路網建設，鏈結南科、台南科工區、永康工業區及永康科工等四產業園區，完整架構環狀路網，可提供更便捷的道路，帶動地區整體經濟及觀光發展。

董建宏感謝市長黃偉哲及市府團隊、立委與在地議員、里長支持。光電、積體電路、精密機械、生技、綠能等產業相繼進駐南科及樹谷園區。聯絡道將完善台南東西向聯外路網，提升永康、新化、新市、安定及善化等周邊區域通勤品質，帶動整體經濟發展。

台南北外環聯絡道通車，銜接樹谷園區改善南科聯外路網。記者周宗禎／攝影
台南北外環聯絡道通車，銜接樹谷園區改善南科聯外路網。記者周宗禎／攝影

台南北外環聯絡道通車，銜接樹谷園區改善南科聯外路網。圖／林相如提供
台南北外環聯絡道通車，銜接樹谷園區改善南科聯外路網。圖／林相如提供

台南北外環聯絡道通車，銜接樹谷園區改善南科聯外路網。記者周宗禎／攝影
台南北外環聯絡道通車，銜接樹谷園區改善南科聯外路網。記者周宗禎／攝影

台南北外環聯絡道通車，銜接樹谷園區改善南科聯外路網。記者周宗禎／攝影
台南北外環聯絡道通車，銜接樹谷園區改善南科聯外路網。記者周宗禎／攝影

台南北外環聯絡道通車，銜接樹谷園區改善南科聯外路網。記者周宗禎／攝影
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台南北外環聯絡道通車，銜接樹谷園區改善南科聯外路網。記者周宗禎／攝影
台南北外環聯絡道通車，銜接樹谷園區改善南科聯外路網。記者周宗禎／攝影

台南北外環聯絡道通車，銜接樹谷園區改善南科聯外路網。圖／林相如提供
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南科 台南 內政部

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