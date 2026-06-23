嘉義市長黃敏惠率隊赴德荷交流 借鏡國際經驗打造永續嘉義市

嘉義市積極接軌國際，市長黃敏惠昨率市府團隊抵達德國法蘭克福，展開德國、荷蘭城市交流考察行程。黃敏惠表示，這次赴歐考察走訪德荷兩國，了解歐洲在環保設施整合、循環經濟推動、都市規畫與文化觀光發展上的具體作法，引入國際經驗轉化為嘉義市推動十大旗艦計畫及新永續施政的重要養分，持續以全齡共享、世代宜居為願景，打造更具韌性與競爭力的永續城市。

市府團隊抵達後，隨即拜會駐德國台北代表處法蘭克福辦事處處長羅美舜、副領事張玉馨，針對宜居城市推動交換意見，交流熱烈。羅美舜表示，德國推動循環經濟的發展經驗，與嘉義市綠能永續循環園區所秉持的永續理念高度契合，歐洲從廢棄物處理邁向資源循環產業的成功模式，可與嘉義市永續環境治理經驗相互借鏡，為雙方循環經濟與城市治理注入新動能。

這次行程重點之一為參訪德國瑞曼迪斯集團位於呂嫩的Lippewerk環保園區。黃敏惠表示，綠能永續循環園區是嘉義市邁向廢棄物處理自主及落實循環經濟的重要里程碑，更是實現永續城市願景的關鍵建設。這次參訪Lippewerk環保園區營運管理及再生產品應用經驗，更深入了解資源再利用技術，藉以強化綠能永續循環園區各項環保設施間的串聯效益。

市府表示，這次除了參訪環保設施，市府團隊也將前往杜塞道夫媒體港、關稅同盟煤礦建築群、飛利浦博物館及阿姆斯特丹永續漂浮社區等場域，了解歐洲如何透過城市規畫、產業轉型與環境治理，創造城市品牌與觀光價值。

嘉義市長黃敏惠率市府團隊抵達德國法蘭克福，展開德國、荷蘭城市交流考察行程。圖／嘉義市政府提供

嘉義市長黃敏惠率市府團隊抵達德國法蘭克福，展開德國、荷蘭城市交流考察行程。圖／嘉義市政府提供