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極端氣候導入海綿公園設計防洪 嘉市長榮公園增建地下停車場

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
為紓解嘉義市熱門景點檜意森活村及嘉義舊監獄周邊停車需求，嘉市府推動「長榮公園地下停車場新建統包工程」，從去年起分4年執行。市府除規畫地下停車空間，將同步翻新老舊公園，導入「海綿公園」概念，提升社區防洪能力與公共空間品質。記者魯永明／攝影
為紓解嘉義市熱門景點檜意森活村及嘉義舊監獄周邊停車需求，嘉市府推動「長榮公園地下停車場新建統包工程」，從去年起分4年執行。市府除規畫地下停車空間，將同步翻新老舊公園，導入「海綿公園」概念，提升社區防洪能力與公共空間品質。記者魯永明／攝影

為紓解嘉義市熱門景點檜意森活村及嘉義舊監獄周邊停車需求，嘉市府推動「長榮公園地下停車場新建統包工程」，總經費約5.5億元，從去年起分4年執行。市府除規畫地下停車空間，將同步翻新老舊公園，導入「海綿公園」概念，提升社區防洪能力與公共空間品質。

長榮公園鄰近北排水系統，長期為易積淹水區域。市府去年9月完成統包工程發包，4.59億元決標，目前進入細部設計階段，日前在嘉義大學附設實驗國小活動中心舉辦施工前里民說明會，向地方說明規畫內容蒐集意見。

根據規畫，地下停車場將設置地下一、二層空間，預計提供142席汽車停車位及62席機車停車位，藉此改善周邊觀光與居民停車需求。地面公園則同步進行景觀優化，打造兼具休憩、運動及防災功能的全齡友善空間。

地方居民在說明會提出多項建議，包括增加遮蔭設施、優化休憩座椅、保留既有體健設施、強化無障礙動線，以及研議里民停車優惠方案等。其中，積淹水問題更成為居民關注焦點。對此，市府表示，將重新規畫基地排水系統，增設地下筏基、雨水暫存設施及截水溝，透過海綿公園設計提升滯洪與排水能力，降低豪雨積淹水風險。

此外，施工期間將導入智慧監測機制，包括地下水位監測、地表沉陷觀測及鄰房傾斜監測，即時掌握工區安全狀況；工區周邊也將設置防塵網、灑水設備及相關污染防制作業，減少工程對居民生活的影響。市府表示，長榮公園地下停車場不只是停車工程，更肩負老舊公園更新、公共運輸整合及社區防洪等多重任務，未來將結合海綿公園與多模式運輸系統，打造兼具交通、休憩與防災功能的社區共享空間。

長榮公園鄰近北排水系統，長期為易積淹水區域。市府去年9月完成統包工程發包，4.59億元決標，目前進入細部設計階段，日前在嘉義大學附設實驗國小活動中心舉辦施工前里民說明會，向地方說明規畫內容蒐集意見。圖／嘉市府提供
長榮公園鄰近北排水系統，長期為易積淹水區域。市府去年9月完成統包工程發包，4.59億元決標，目前進入細部設計階段，日前在嘉義大學附設實驗國小活動中心舉辦施工前里民說明會，向地方說明規畫內容蒐集意見。圖／嘉市府提供

為紓解嘉義市熱門景點檜意森活村及嘉義舊監獄周邊停車需求，嘉市府推動「長榮公園地下停車場新建統包工程」，從去年起分4年執行。市府除規畫地下停車空間，將同步翻新老舊公園，導入「海綿公園」概念，提升社區防洪能力與公共空間品質。記者魯永明／攝影
為紓解嘉義市熱門景點檜意森活村及嘉義舊監獄周邊停車需求，嘉市府推動「長榮公園地下停車場新建統包工程」，從去年起分4年執行。市府除規畫地下停車空間，將同步翻新老舊公園，導入「海綿公園」概念，提升社區防洪能力與公共空間品質。記者魯永明／攝影

長榮公園鄰近北排水系統，長期為易積淹水區域。市府去年9月完成統包工程發包，4.59億元決標，目前進入細部設計階段，日前在嘉義大學附設實驗國小活動中心舉辦施工前里民說明會，向地方說明規畫內容蒐集意見。圖／嘉市府提供
長榮公園鄰近北排水系統，長期為易積淹水區域。市府去年9月完成統包工程發包，4.59億元決標，目前進入細部設計階段，日前在嘉義大學附設實驗國小活動中心舉辦施工前里民說明會，向地方說明規畫內容蒐集意見。圖／嘉市府提供

長榮公園鄰近北排水系統，長期為易積淹水區域。市府去年9月完成統包工程發包，4.59億元決標，目前進入細部設計階段，日前在嘉義大學附設實驗國小活動中心舉辦施工前里民說明會，向地方說明規畫內容蒐集意見。圖／嘉市府提供
長榮公園鄰近北排水系統，長期為易積淹水區域。市府去年9月完成統包工程發包，4.59億元決標，目前進入細部設計階段，日前在嘉義大學附設實驗國小活動中心舉辦施工前里民說明會，向地方說明規畫內容蒐集意見。圖／嘉市府提供

長榮公園鄰近北排水系統，長期為易積淹水區域。市府去年9月完成統包工程發包，4.59億元決標，目前進入細部設計階段，日前在嘉義大學附設實驗國小活動中心舉辦施工前里民說明會，向地方說明規畫內容蒐集意見。圖／嘉市府提供
長榮公園鄰近北排水系統，長期為易積淹水區域。市府去年9月完成統包工程發包，4.59億元決標，目前進入細部設計階段，日前在嘉義大學附設實驗國小活動中心舉辦施工前里民說明會，向地方說明規畫內容蒐集意見。圖／嘉市府提供

停車場 嘉義 檜意森活村

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