台南芒果節接力 嘉市購物節抽獎

台南北外環道路工程被視為永康、安南區通勤南科園區的交通解方，國道一號增設北外環交流道有望提前至十月底完工，屆時國一南下能直接銜接北外環，預估大幅分散國一永康交流道的車流，但議員認為，交流道周邊交通容量早已超出負荷，塞車短期仍難解。

2026-06-23 00:06