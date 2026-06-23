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台南芒果節接力 嘉市購物節抽獎

聯合報／ 記者萬于甄李宗祐／連線報導
台南市長黃偉哲（右二）、農業部長陳駿季（右三）等人昨宣傳台南國際芒果節活動。記者萬于甄／攝影
台南市長黃偉哲（右二）、農業部長陳駿季（右三）等人昨宣傳台南國際芒果節活動。記者萬于甄／攝影

台南芒果進入產量高峰期，市府昨天宣傳台南國際芒果節活動，今年主題「香約台南・仲夏芒幸福」，廿七、廿八日於大內區走馬瀨農場揭開序幕，後續系列活動由楠西、左鎮等產區接力舉辦，最後壓軸在玉井青果市場。

南市農業局指出，走馬瀨農場現場規畫芒果主題手作體驗、互動遊戲、農產展售、食農教育及精采表演節目，活動期間入園門票優惠價一百元，並加贈五十元折價券二張。七月五日於楠西玫瑰綠柏園辦「楠西，芒著愛您」活動，七月十一日於左鎮驛站辦理「芒著甜，焙出幸福派對」、七月十二日於玉井果菜市場辦「玉井好芒」活動，透過農產展售、食農教育、手作體驗等多元內容，帶領民眾認識台南芒果產業與地方特色。

黃偉哲昨與農業部長陳駿季一同製作「夏日芒果莎莎」，陳駿季說，玉井的「國際冷鏈物流中心」預計今年啟用，將進一步提升農產品保鮮品質與外銷能量，未來持續透過外銷、冷鏈、加工與國內通路行銷等多管齊下，將台南優質芒果推向全世界。

<a href='/search/tagging/2/嘉義' rel='嘉義' data-rel='/2/147406' class='tag'><strong>嘉義</strong></a>市副市長林瑞彥（左）宣傳嘉義市購物節，七月一日起跑，最大獎為市值一三九．九萬元的<a href='/search/tagging/2/汽車' rel='汽車' data-rel='/2/254244' class='tag'><strong>汽車</strong></a>。記者李宗祐／攝影
嘉義市副市長林瑞彥（左）宣傳嘉義市購物節，七月一日起跑，最大獎為市值一三九．九萬元的汽車。記者李宗祐／攝影

另，嘉義市購物節七月一日至十月十一日登場，市府建設處長羅資政說，憑這段期間在嘉市店家消費發票，每累積五百元可獲一個抽獎序號、每人最多能擁二百個，不僅有機會抽中百萬現金，還有機會將市值一三九．九萬元汽車開回家，入住特約旅宿可獲六百元「嘉遊金」電子券。詳細資訊可洽嘉義市購物節的臉書粉專。

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