永康鹽行重劃區 發展潛力大

永康為台南最大行政區，國道一號永康交流道旁鹽行國中重劃區，位處南科與舊市區間節點，鄰近永康轉運站、亞太棒球場、國立台灣歷史博物館等發展潛力大，近年重劃區大興土木，當地蔦松活動中心甫動工，且整個永康區另有三處活動中心興建中、三處正設計發包。

永康區長李皇興表示，蔦松活動中心前天動土，已動土的還有網寮里活動中心、二王三合五王里聯合活動中心，設在立體停車場內的成功里活動中心即將落成啟用，公所也正辦理三民、西橋、甲頂共三處活動中心設計及發包作業，將持續盤點各里公共空間需求，讓民眾早日享有完善安全多功能公共空間。

鹽行國中重劃區位於國一永康交流道西北側，面積約六十一公頃，在都市計畫變更前，除大片閒置農地，部分邊緣土地也被當作臨時性的鐵皮工廠、倉庫、以及機關資源回收站使用，轉捩點是市府二○一七至二○一八年採用區段徵收方式，新設雙語鹽行國中、拓寬永安路、整治永康大排並規畫三座滯洪池公園，搖身一變成建商爭相插旗的熱門重劃區。

蔦松里活動中心就落腳重劃區內，為兩層樓簡約建築，工期預計三百六十日曆天，一樓除提供社區居民辦理各項活動及交流使用外，二樓也規畫設置公共托育空間。

一名房仲人士分析，鹽行國中重劃區距離台南市區與南科各約八公里、廿分鐘車程，附近有國一永康交流道及永康火車站，興建中的北外環交流道也在重劃區附近，且永康轉運站就在重劃區內，公共設施漸到位，被視為大台南發展熱區，許多新建案房價基期已高，不過生活機能仍處在空窗期，仰賴附近鹽行商圈，置產或投資須多比較。