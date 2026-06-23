國道一號台南北外環交流道 最快10月完工

台南北外環道路工程被視為永康、安南區通勤南科園區的交通解方，國道一號增設北外環交流道有望提前至十月底完工，屆時國一南下能直接銜接北外環，預估大幅分散國一永康交流道的車流，但議員認為，交流道周邊交通容量早已超出負荷，塞車短期仍難解。

南市交通局表示，國一匝道銜接北外環約可分散永康交流道約三分之一車流，是當初市府與中央結合專家學者精密估算，尊重地方相關看法，未來通車後交通局會與警方合作，依實際車流做出相關因應措施。

台南市區往來南科的重要路網「台南都會區北外環道路（簡稱北外環）」全線十三點四七公里，總經費約二二七億元，分四期推動，目前一、三期已完工；二期工程東段預計六月完成、西段預計明年六月完工，另，國一南下新增北外環交流道連接北外環，二○二三年九月開工，截至上月底進度百分之八十六點一五，比預定百分之八十五點六四超前，原預估明年完工，有機會提前到今年十月。

不少南科上班族居住永康、安南區，開車往返上班，讓地方期待北外環早日全線通車，有助大幅省下通勤時間、對產業運作與人口流動更具有指標意義，不過國一永康交流道周邊，長年來上下班時段相當壅塞，亞太成棒主球場開打職棒賽事後，也是主要交通路線，民眾質疑北外環新闢匝道也難紓解。

公司在永康交流道附近的楊姓上班族說，永康交流道卅年前開始尖峰時段就塞車，就算北外環可分散三分之一車流，塞車「一樣還是無解」，因新市、永康地區平面道路加國道車流年年增加，早已超出道路負荷，北外環能讓永康交流道往安南區、舊市區車流減少，但上下班時段、連假還是會塞。

「北外環規畫不能只降低南科車流」，市議員林燕祝認為，永康交流道及周邊車流路網、容量要全面檢討，除了加速推動台三九線北上延伸，要增加更多道路連通台一線與國一交流道，並配合南科快捷公車、台鐵捷運化等公共運輸建設，因南科有望持續發展，交通壅塞只會更惡化，光靠北外環沒辦法解決塞車問題。