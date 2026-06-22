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台南永康鹽行重劃區發展潛力大 地方公共建設需求增

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
永康交流道旁的永康鹽行國中重劃區，位處南科與台南市區間節點，又有永康轉運站及鄰近國立台灣歷史博物館等，發展潛力大，近年重劃區正大興土木。記者謝進盛／攝影
永康交流道旁的永康鹽行國中重劃區，位處南科與台南市區間節點，又有永康轉運站及鄰近國立台灣歷史博物館等，發展潛力大，近年重劃區正大興土木。記者謝進盛／攝影

國一永康交流道旁的永康鹽行國中重劃區，位處南科與台南市區間節點，又有永康轉運站及鄰近國立台灣歷史博物館等，發展潛力大，近年重劃區正大興土木，當地蔦松活動中心甫動工，除提供居民集會場域，也將預留開辦公共托育空間。

中山高永康交流道西北側的永康鹽行國中重劃區，面積約61公頃，在都市計畫變更前，除大片閒置農地，部分邊緣土地也被當作臨時性的鐵皮工廠、倉庫、以及機關資源回收站使用。

看似不起眼區域則迎來轉捩點；台南市政府於2017至2018年採用區段徵收方式，新設雙語鹽行國中、拓寬永安路、整治永康大排並規畫三座滯洪池公園，搖身一變成建商爭相插旗的熱門重劃區。

房仲人士分析，鹽行國中重劃區位於台南市區與南科各約8公里、20分鐘車程，附近有國1永康交流道及永康火車站，興建中的北外環交流道也在重劃區附近，且永康轉運站就在重劃區內，鄰近更有國立台灣歷史博物館、亞太棒球場，公共設施漸到位，也是業界視為大台南發展熱區。

不過業界也提醒，鹽行國中重劃區都是新建案，房價基期已高，且生活機能正處空窗期，仍仰賴附近鹽行商圈，若要置產或投資，建議停看聽，多問多比較。

好消息是，甫動工的蔦松里活動中心就落腳重劃區內，為2層樓簡約建築，工期約360日曆天，1樓除提供社區居民辦理各項活動及交流使用外，2樓也規畫設置公共托育空間。

永康區長李皇興說，永康區坐擁全市最大行政區，公所持續盤點居民需求；除活動中心及近期已動土的網寮里、二王三合五王里聯合活動中心，公所正辦理三民、西橋、甲頂共三處活動中心設計及發包作業，另外設置在立體停車場內的成功里活動中心也即將落成啟用，未來將持續盤點各里公共空間需求，讓民眾早日享有完善安全多功能公共空間。

永康交流道旁的永康鹽行國中重劃區，位處南科與台南市區間節點，又有永康轉運站及鄰近國立台灣歷史博物館等，發展潛力大，近年重劃區正大興土木。記者謝進盛／攝影
永康交流道旁的永康鹽行國中重劃區，位處南科與台南市區間節點，又有永康轉運站及鄰近國立台灣歷史博物館等，發展潛力大，近年重劃區正大興土木。記者謝進盛／攝影

重劃區 歷史 南科

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