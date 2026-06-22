國1北外環交流道最快10月通車 永康交流道恐仍塞車

國1增設北外環交流道工程進度超前，有機會提前至今年10月底完工，屆時國道南下車輛可直接由匝道銜接北外環，預估可分散永康交流道約三分之一車流。不過議員直言，交流道旁當地車流量龐大，塞車問題短期恐難解。

市府交通局對此表示，尊重地方相關看法，未來通車後交通局也會與警方合作，循例依實際車流因應。

台南市區往來南科的重要路網「台南都會區北外環道路」（簡稱北外環），全線長13.47公里，總經費約227億元，分4期推動，目前1、3期已完工；2期工程東段預計今年6月完成，西段預計明年6月完工。

另國道一號南下新增闢北外環交流道連接北外環，工程已於2023年9月開工，截至上月底，工程進度來到86.15%，比預定進度超前0.51%，原預估明年完工，有機會提前在今年10月。

北外環工程被視為人口最多永康、安南區通勤南科交通解方。不過在地人雖樂見通車帶來便利，對紓解交通效益則保守以對。

公司在永康交流道附近的楊姓上班族說，永康交流道30年前開始尖峰時段就塞車，就算北外環可分散1/3車流，塞車「一樣還是無解」，因為新市、永康地區平面加國道車流年年增加，早已超出道路負荷，北外環使交流道往安南區、市區車流減少，上下班時段、連假還是會塞，例如當年說增加大灣交流道可以紓解車流，過沒幾年又增加一處塞車點。

市議員林燕祝認為，永康交流道及周邊車流路網、容量要全面檢討，北外環規畫不能只降低南科車流。除加速推動台39線北上延伸，要增加更多道路聯通台一線與國道，配合南科快捷公車、台鐵捷運化等公共運輸建設，南科持續發展、交通壅塞會更惡化，光靠北外環沒辦法解決塞車問題。