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全面服務台南大北門6區鄉親 佳里奇美成立失智共同照護中心

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
佳里奇美成立失智共同照護中心，全面服務台南北門6行政區鄉親。記者謝進盛／翻攝
佳里奇美成立失智共同照護中心，全面服務台南北門6行政區鄉親。記者謝進盛／翻攝

深耕在地醫療服務，佳里奇美醫院正式成立「失智共同照護中心」，全面服務台南大北門六區居民，提供從社區篩檢、快速確診到後續照護與資源連結的一站式整合服務。

佳里奇美院長田宇峯表示，大北門地區高齡人口比例逐年攀升，部分沿海偏遠地區更面臨交通不便、醫療資源分散以及「老老照顧」等問題。過去許多家屬察覺長輩出現記憶力衰退或認知功能異常時，常因不清楚應該就診的科別而輾轉求醫，導致延誤診斷。等到確診時，病人者往往已進入中重度階段，錯失早期介入與治療的黃金時機。

為此，佳里奇美醫院整合醫療與長照資源，成立「失智共同照護中心」，主動將服務延伸至社區，讓長者能在熟悉的生活環境中，獲得即時、持續且高品質照護。

該「失智共同照護中心」設有專職個案管理師，凡經社區據點、衛生所、診所或日照中心篩檢出疑似失智個案，皆可透過綠色通道快速轉介。由個管師協助安排門診掛號、神經學檢查及認知功能評估，有效縮短就醫與確診流程。

同時也串聯院方設立於佳里區公園路、西港區檨林里、將軍區忠嘉里及學甲區失智社區服務據點「睿智學堂」。未來經失智共照中心評估確診的輕度失智個案，可依需求無縫銜接至各區睿智學堂或公園日間照顧中心，接受認知促進、懷舊治療、音樂治療、藝術活動及團體課程等多元非藥物介入服務，協助延緩失智與失能進程。

同時，中心定期辦理照服員照顧技巧訓練及失智症醫療照護教育課程，強化專業照護能力，並結合長照3.0相關資源與喘息服務，減輕照顧者負擔，建構更完善的家庭支持網絡。

佳里奇美醫院提醒民眾，失智症初期常出現記憶力明顯減退、重複提問、時間或地點混淆、語言表達困難、判斷力下降及個性改變等症狀，這些表現常被誤認為正常老化而延誤就醫。若發現家中長輩出現相關徵兆，建議及早尋求專業評估與協助，可洽詢佳里奇美醫院失智共同照護中心，諮詢專線：(06)7263333 分機36300。

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