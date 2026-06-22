雲林7月起亂丟垃圾罰金加重至6千 民眾檢舉獎金最高3千

雲林縣政府為打擊非法棄置廢棄物及各類環境犯罪，今天結合檢察、警察、調查、環保及林業等單位成立「檢警調環林查緝平台」，導入AI智慧監控、無人機及監視系統，打造全天候查緝網絡，環保局也宣布今年7月至9月提高檢舉獎勵金與加重裁罰，民眾檢舉亂丟垃圾案件，獎金最高可達3000元，盼全民共同守護國土與環境。

雲林縣政府今天舉辦「美麗雲林，守護未來，檢警調環林查緝平台結盟記者會」，邀集高檢署台南分署、雲林地檢署、環境部環境管理署等單位共同參與，透過跨機關合作平台，展現中央與地方聯手打擊環境犯罪的決心。

現場除說明查緝平台運作機制，也展示縣府近年推動智慧環境治理成果，包括AI智慧監控設備、環境巡查系統及跨機關合作查緝成果。

環保局長張喬維表示，部分不法人士利用假日或夜間，在河邊、堤防非法棄置廢棄物，近3年多來環保局配合地檢署查緝，已終結廢棄物案件475件，起訴及簡判人數達878人，查扣與沒收金額超過2255萬元。

張喬維指出，面對違法手法轉型，將建立「天眼地網」防線，透過可監控5公里範圍的高功能監視系統，結合既有監視器，全面掌握可疑車輛與違法行為。

他表示，今年7、8、9月將提高亂丟垃圾罰則及檢舉獎勵金，民眾亂丟垃圾最高可處6000元罰鍰，檢舉獎勵金則提高至裁罰金額50%，最高可領3000元，鼓勵民眾拍照蒐證、踴躍檢舉，共同守護雲林環境。

縣長張麗善表示，平台成立後已啟動無人機科技執法及多項辨識系統、監視設備，未來將透過情資共享、聯合查緝、專業分工及科技執法等機制，強力查辦非法棄置廢棄物、環境汙染、盜採土石、濫墾濫伐及破壞自然資源等案件。

雲林地檢署檢察長林秀敏表示，環境及國土犯罪型態已從過去零星個案，轉變為組織化、計畫性的犯罪模式，甚至出現「以合法掩護非法」的掩埋行為，已非單一機關可以獨力查緝。透過平台結盟，希望讓情資即時通報，讓檢警調能及早介入，降低對環境的損害。