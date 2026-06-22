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連續豪雨雲林文蛤災損 藍綠籲中央公告天然災害救助

中央社／ 雲林縣22日電

6月初連續豪雨、之後又高溫天氣影響，雲林文蛤等農漁產品傳嚴重災情。雲林縣府與民進黨立委劉建國啟動四方會勘，呼籲中央儘速公告天然災害救助，助農漁民度難關。

劉建國今天邀請水產試驗所海水養殖研究中心副研究員林峰佑至台西鄉文蛤養殖區會勘災損情形，為養殖業者爭取權益。

文蛤業者說，日前豪雨沖淡池中鹹度，即使抽取沿岸海水進池也無濟於事；初估每公頃損失上看新台幣100萬元，若未及時處理，消費者今年中秋節恐難品嚐到高品質文蛤。

劉建國要求漁業署應以最快速度完成通報與審查程序，早日啟動救助機制，以減輕養殖業者財務負擔與生計壓力；同時呼籲水試所等相關水產研究單位應積極介入協助，投入資源培育能適應台灣當前極端氣候與水質環境的新品種文蛤苗，從根本提升產業韌性。

縣長張麗善今天前往口湖、麥寮勘察高粱及文蛤災損實況。

張麗善指出，日前連續豪雨過後又接連出現高溫天氣，造成進入成熟採收期高粱因穗上發芽，品質不符契作收購標準，農民整季心血幾乎付諸流水；文蛤則因氣候因素導致養殖環境劇烈變化，出現大量暴斃，部分養殖池損失超過7成，甚至全池死亡。

雲林縣農業處表示，將持續掌握各地農漁業災損狀況，並全力協助農漁民申請天然災害救助，同時向中央爭取相關復耕復養及產業輔導措施，降低極端氣候對農漁民生計造成衝擊，守護雲林農漁產業永續發展。

豪雨 中央 文蛤

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