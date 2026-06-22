立院考察亞資中心台南專區進度 郭國文盼第3季上路

立法院財政委員會今天到台南市考察「亞洲資產管理中心台南專區」相關進度，民進黨立委郭國文表示，希望專區在今年第3季可上路，並提出稅制優惠吸引更多資產管理人才。

郭國文今天會同立法院財政委員會、金融監督管理委員會、台南市政府經發局、台南市政府財稅局、證交所等單位，在台南市政府永華市政中心召開考察會議，針對台南市政府於今年1月宣布將設置「亞洲資產管理中心台南專區」，了解相關進度。

根據台南市政府委託相關單位規劃，區域劃定橫跨中西區、安平區、東區、北區、永康區，預計今年8月底可辦理金融機構進駐簽署記者會，9月底發布成果，預計業者進駐時間約半年至1年。

郭國文致詞表示，經他促成台南市政府與金管會在去年11月對話後，市府於今年1月提出成立專區規劃，如今有更具體方案出爐。

郭國文強調，南科園區是全台產值最高的科學園區，加上台積電正積極深化台灣在地化生產鏈，近年台南許多廠商開始與台積電合作，成為半導體供應鏈一環。

他說，這樣的現象讓許多台南企業家資產快速累積，加上部分企業家面臨繼承問題，若有資產管理業者協助規劃，可以輔助企業完成接班，這些都是台南專區招商時應著重強調的地方。

台南市副市長趙卿惠表示，對於招商引資的優惠，市府會持續研究，並研議在租金、薪資等補貼措施上，參考高雄經驗，提供行政支持。

金管會銀行局長童政彰表示，從高雄經驗可以看到，成立專區後，金融保險銷售額成長13%，企業顧問管理銷售額成長33%，有顯著成績，對於台南市政府提出的相關訴求，以及專區範圍等項目，將會加速核定。

金管會副主委陳彥良強調，地方招商很重要，希望多了解中小企業需求，由資產管理業者包裝成商品，金管會將加強溝通並協助開放相關業務。

郭國文表示，希望台南專區可在今年第3季上路，並盼金管會在稅制優惠方面進行溝通與協調，吸引更多資產管理人才進駐。