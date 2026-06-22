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中央總預算卡關…六大社福津貼調升恐暫緩 台南逾6萬弱勢受影響
行政院今年3月核定「六大社福津貼（補助）調整規畫」，原訂今年7月起調升，台南市社會局今表示，因中央政府總預算案迄今尚未完成法定審查程序，相關「調增」經費恐無法如期撥付，台南有逾6萬名弱勢市民恐受到影響。
社會局表示，依衛福部規畫，六大社福津貼調整所增加經費由中央全額負擔，包含身心障礙者生活補助、中低收入老人生活津貼、弱勢兒童及少年生活扶助、低收入戶家庭生活補助、低收入戶兒童生活補助及低收入戶就學生活補助等，社福津貼平均調升約23.5%，若能順利上路，將有助減輕經濟負擔。
社會局指出，經試算，台南市今年六大津貼發放總經費約43億元，若從7月起調高補助標準，下半年將增加約6億元支出，全年發放規模提高至49億元；若完整實施一年，未來年度支出將超過59億元。
社會局說，受惠人數最多的是身心障礙者生活補助約3萬人，以及中低收入老人生活津貼約2萬人，兩項補助增加經費合計超過4億元；另外，弱勢兒少生活扶助預估也將增加逾1億元經費，對弱勢家庭具有實質幫助。
社會局強調，原有規畫的社福津貼雖不受影響，但中央預算無法及時完成審查，相關津貼調升恐將延後發放，弱勢家庭可增加的補助金額也將受到影響，後續會持續關注中央預算審議進度，並配合中央政策辦理各項福利措施，也盼相關預算儘速完成法定程序，讓津貼調升方案如期推動，保障弱勢民眾基本生活。
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