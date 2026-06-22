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2026臺南市國際龍舟錦標賽圓滿落幕

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺南市政府

2026臺南市國際龍舟錦標賽自6月17日熱鬧登場，歷經4天預賽及21日精彩決賽後圓滿落幕，晚間由臺南市長黃偉哲主持閉幕典禮，為今年龍舟盛會劃下完美句點。

今年適逢安平運河通航100周年，本屆賽事共吸引163支隊伍、4,057名隊職員及選手參與，歷經五天激烈競逐，各組選手全力以赴、奮勇爭先，充分展現團隊合作精神與競技風采，也為臺南水域運動發展再添亮眼成果。黃偉哲今日傍晚也特地抵達會場，親自為晉級決賽的隊伍加油打氣，與現場民眾一同見證冠軍誕生。

黃偉哲市長表示，2026臺南市國際龍舟錦標賽在各界共同努力下圓滿落幕，感謝所有參賽選手在連日賽程中全力以赴，以堅強意志與團隊默契帶來一場場精彩競賽。臺南龍舟賽歷史悠久，每年都吸引許多民眾參與，已成為重要的端午節慶活動，雖然龍舟賽已告一段落，但臺南精彩活動不間斷，誠摯邀請全國民眾持續走訪臺南，感受文化古都深厚的人文底蘊與豐富觀光魅力。

體育局指出，此屆龍舟賽亮點豐富，包括參賽隊伍數創歷年新高、競賽總獎金突破150萬元，並首度增設國際友人組，邀請外國隊伍及國際使節共襄盛舉，而在活動期間也安排即將成真火舞團、明華園、九天民俗技藝團及街頭藝人等精彩演出，現場並設置142攤特色市集，吸引眾多民眾闔家參與，共同歡慶運河通航百年重要時刻。

體育局表示，此屆賽事歷經五天賽程順利完成，最後一日以公開男子組作為壓軸賽事，競爭激烈、精彩可期。而賽後並舉行封江儀式，由冠亞軍隊伍共同參與，象徵本屆龍舟錦標賽圓滿落幕，也為運河百年龍舟盛會劃下重要里程碑。而閉幕典禮特別邀請九天民俗技藝團帶來《鼓舞神威》演出，以震撼鼓陣結合龍舟競速意象，展現力與美交織的傳統民俗藝術能量，為此屆賽事帶來精彩壓軸表演，留下深刻熱血的賽事記憶。

聚傳媒

運動 臺南 黃偉哲

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